„Yesterday Man“ wieder in Schwelm

Schwelm. Er sorgte schon einmal für ein ausverkauftes Haus im Leo in Schwelm: Weltstar Chris Andrews. Am 17. Dezember gastiert er erneut im Ibach-Haus.

„Ja, wir freuen uns sehr!“ - und das ist wahrlich kein Lippenbekenntnis. Chris Andrews, Komponist und Sänger, mit 170 Hits, mehr als zwölf goldenen Schallplatten und einmal Platin „an der Wand“, freut sich wirklich auf sein Konzert im Schwelmer Leo-Theater. Denn allerbeste Erinnerungen hat er an das „Super-Publikum und die tolle Stimmung“ als er am Freitag zur Vorstellung seines aktuellen Konzerts im Ibach-Haus weilte.

Am 17. Dezember im Leo-Theater

Gemeinsam mit Chantal Hartmann und Jürgen Weber wird der „Yesterday Man“ am 17. Dezember wieder in Schwelm gastieren. Die heimelige Atmosphäre des Theaters und die unmittelbare Nähe zu seinem Publikum sind der Rahmen für ein wundervolles „Best of“ aus Chris Andrews’ Lebenswerk. Chantal Hartmann als Sandie Shaw und Jürgen Weber als Adam Faith werden Chris Andrews in Schwelm begleiten. Sie blicken musikalisch zurück auf die 50-jährige Geschichte beispielsweise von „Pretty Belinda“ auf den Bühnen und Fernsehstudios Europas. Im ersten Teil des Konzerts werden die Andrews-Kompositionen ergänzt mit einer kleinen musikalischen Reise durch die Welt der internationalen Weihnacht. Rockig und poppig auf der einen Seite und von „Jingle Bells“ bis „Feliz Navidad“ auf der anderen.

Zum Mitsingen und Tanzen

„Im zweiten Teil des Konzerts ist das Publikum zum Mitsingen und Tanzen aufgefordert, wenn die Drei die Leo-Bühne rocken“, freut sich auch Moderatorin und Chris Andrews’ Ehefrau Alexandra auf das Konzert in Schwelm. Chantal Hartmann singe nicht nur wie Sandy Shaw, sie habe fraglos auch die Ausstrahlung der englischen Sängerin.

Für Chris Andrews hat das Konzert in der ehemaligen Klaviermanufaktur Ibach-Haus besondere Bedeutung. Denn, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung verrät: „Das Klavier war das erste Instrument, das ich als Fünfjähriger kennen und lieben lernte. Obwohl ich aus einfachen Verhältnissen stamme. Ein Klavier gehörte damals in jeden Haushalt.“ Und es hat ihn sein Leben lang erfolgreich begleitet. Denn Klavier spielt er, wenn es ihm sein bewegtes Künstlerleben zulässt, noch immer täglich. Die Musik als Lebenselixier. „Ruhestand ist ein Fremdwort für ihn“ – und Freund und Kollege Jürgen Weber, der derzeit auch als „Elvis“ tourt und Frontmann der legendären „Ace Cats“ war, bestätigt die grandiose Bühnenpräsenz von Chris Andrews: „Wir stehen seit Jahren gemeinsam auf der Bühne und es ist immer wieder ein neues Erlebnis.“

Aber nicht nur diese Hits lassen Chris Andrews in den Top 28 der weltbesten Komponisten der 60s im „Guinness Book of Single Records“ stehen, sondern auch die unzähligen Songs für andere Künstler wie Cher, Agnetha von Abba, The Mamas & The Papas, Tremeloes, France Gall, Daliah Lavi, Graham Bonney, Bata Illic, Peter Orloff – um nur einige zu nennen. Vor allem aber feierte der großartige Komponist und Produzent mit den britischen Stars Adam Faith und Sandie Shaw Riesenerfolge, deren Songs in der Music Revue wie erwähnt zuhören sein werden.

Ein Erlebnis, auf das sich die Andrews-Fans in Schwelm freuen dürfen. Wie übrigens auch Leo-Chef Andreas Winkelsträter, der sicher ist, dass es zur „Music Revue goes Christmas“ wieder ein volles Ibach-Haus geben wird.

Hier gibt’s die Tickets für das Konzert mit Chris Andrews

Mit einer Mischung aus bekannten Weihnachtssongs und seinen besten Hits wird Chris Andrews am 17. Dezember, ab 20 Uhr im Ibach-Haus zu sehen und zu hören sein, abermals von Sängerin Chantal Hartmann und Entertainer Jürgen Weber begleitet.

Tickets gibt es zum Preis von 24,90 Euro zzgl. Gebühren (AK 28 Euro) ab sofort im Vorverkauf. Online:www.leo-theater.ruhr; tickets@leo-theater.ruhr; Vorverkauf u.a.: Städtische Sparkasse Schwelm, Hauptstraße 63 in 58332 Schwelm.