Zahlen und Daten

Der nun verabschiedete Haushalt der Stadt Ennepetal für das laufende Jahr sieht Erträge in Höhe von 136.683.299 Euro vor. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 135.985.520 Euro. Daraus ergibt sich ein geplanter Überschuss von 697.779 Euro.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 790 Prozent (plus 50 Punkte) festlegt, der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 499 Prozent (plus vier Punkte). Im Grundsteuerhebesatz sind die Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst enthalten, was 28 Punkten entspricht.

Für die geplanten Großinvestitionen wurden folgende Beträge für 2023 eingestellt: Sekundarschule: 5 Millionen Euro (Gesamtkosten 83 Millionen Euro), Grundschule Voerde: 4 Millionen Euro inklusive Grunderwerb (39 Millionen Euro), Technisches Rathaus: 5 Millionen Euro (20,5 Millionen Euro), Veranstaltungszentrum: 500.000 Euro (10,5 Millionen Euro).

