Adventsmarkt Zauber zur Weihnacht am Wichernhaus in Ennepetal

Ennepetal. Der Förderverein Wichernhaus in Ennepetal veranstaltet zum ersten Mal einen Adventmarkt. Hier gibt es alle Infos dazu.

Der Förderverein Wichernhaus veranstaltet am Samstag, 4. Dezember, ab 12 Uhr zum ersten Mal einen Adventmarkt. Zwischen weihnachtlichen Hütten auf dem kleinen Gelände am Wichernhaus dürfen sich Besucher auf Beisammensein in stimmungsvoller Atmosphäre und an der frischen Luft freuen. Natürlich haben die Organisatoren die Planung des Weihnachtszaubers darauf ausgerichtet, den Besuchern größtmögliche Sicherheit zu bieten. Zutritt haben ausschließlich geimpfte und genesene Gäste, die zur Begrüßung zunächst eine Einlasskontrolle passieren, um sich danach entspannt überall bewegen zu können.

Die Einnahmen fließen dem Förderverein für den Erhalt des Wichernhauses zu, denn es gibt keine gewerblichen Aussteller. Alle Stände werden ausschließlich in Eigenregie des Vereins organisiert und angeboten. Innerhalb des Wichernhauses findet man das Kuchenbuffet des Wicherncafés, in dem es Sitzplätze gibt, auf denen man mit Einbahnstraßenregelung und ausreichend Abstand Torten, Kuchen und Kaffee genießen oder sich aufwärmen kann. Hier unterstützen die Organisatoren bei der Platzwahl sowie der Einhaltung der Schutzmaßnahmen, damit sich auch wirklich jeder wohl und sicher fühlt. Um 15.30 Uhr findet ein Open Air Weihnachtskonzert der Music-Kids der Feuerwehr mit Weihnachtsliedern statt. Der Vorstand blickt mit großer Freude auf dem Weihnachtszauber, denn trotz der vielen Einschränkungen und den reduzierten Veranstaltungen in der vergangenen Zeit ist der Verein stolz auf ein solides Helferteam und einen guten Zusammenhalt. „Wir sind überzeugt davon, dass unser kleiner, aber feiner Weihnachtzauber am Büttenberg gut ankommen wird“, so das Vorstandsteam.

