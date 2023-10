Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag versucht, einen Verkaufsautomaten für Zigaretten in Schwelm gewaltsam zu öffnen.

Polizei Zigaretten-Automaten in Schwelm beschädigt: Zeugen gesucht

Schwelm. Die Polizei sucht weitere Zeugen in Schwelm: Ein unbekannter Täter hat versucht, einen Zigaretten-Automaten zu öffnen. Er flüchtete.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 3.10 Uhr versucht, einen Verkaufsautomaten für Zigaretten in der Linder­hauser Straße gewaltsam zu öffnen. Anschließend flüchtete er auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, zirka 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Er trug ein graues T-Shirt, hellblaue Jeans, rötliche Handschuhe und war mit einem Fahrrad unterwegs.

Hinweise erbeten unter Tel.: 02333-9166-4000

