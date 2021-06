Zukunftssicher aufstellen

Volontärin Laura Dicke hat eine klare Meinung zum neuen Konzept der Tankstelle

Der kleine Snack für die längere Autofahrt oder der vergessene Einkauf am Sonntag. Die Tankstelle ist schon lange nicht mehr nur Anlaufpunkt zum reinen Tanken. Auf solch eine Entwicklung zu reagieren, ist der richtige Weg, um sich zukunftssicher aufzustellen, wie es auch bei vielen anderen Tankstationen mit angeschlossenen kleinen Supermärkten zu sehen ist. Das Konzept in Gevelsberg ist noch mal ein anderes und stellt den Aspekt Gastronomie in den Vordergrund. Gelungen ist die Auswahl an Speisen, die sich deutlich vom klassischen Imbiss unterscheidet. Statt ungesunder Snacks für die Fahrt lassen sich hier gesündere, auch vegetarische Alternativen finden, die dem Zeitgeist entsprechen.

Die Auszeichnung als Tankstelle des Jahres kann darum nicht nur als Werbemittel gesehen werden, sondern hat eine bestimmte Vorbildfunktion für die gesamte Branche. Toll, dass wir hier in Gevelsberg eine solche Rolle spielen können. Fraglich bleibt für mich jedoch, ob der Loungebereich zum Essen vor Ort genutzt wird, oder ob es doch der Snack to go bleiben wird.