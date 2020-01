Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person: Alexander Pfeiler

Alexander Pfeilerwurde in Hagen geboren und lebt seitdem in Gevelsberg. Seine ersten gastronomischen Erfahrungen hat er im damaligen Restaurant des Hotels Alte Redaktion gemacht. Darauf folgte eine dreijährige Ausbildung im Restaurant Hotel & Restaurant Eggers in Sprockhövel. Er arbeitete auch im east Hotel in Hamburg. In Düsseldorf arbeitete er in einem Sternerestaurant und im Hyatt Hotel.

Das Restaurant Hoch Zehn liegt neben dem Hotel Alte Redaktion in der Hochstraße 10 und ist aktuell jeden Tag geöffnet. Mittagsservice gibt es montags bis freitags in der Zeit von 12 bis 14 Uhr. Montags bis sonntags gibt es von 17.30 Uhr bis Ende Abendsservice. Küchenzeiten sind von 18 Uhr bis 21.30 Uhr. Zukünftig wird es einen Ruhetag geben. Der steht bislang aber noch nicht fest.