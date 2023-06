Zurück zur Kirmes: „Wo das Herz schlägt, da ist die Heimat“

Zum Auswärtigentreffen vom Gevelsberger Heimatverein verschlug es am Samstagnachmittag zahlreiche ehemalige Gevelsberger wieder zurück in ihre alte Heimat.

Gevelsberg. Einmal im Jahr zur Kirmes treffen sich Menschen, die mal in Gevelsberg gelebt haben, in ihrer alten Heimat. Wie Ehemalige die Stadt wahrnehmen.

Kirmes in Gevelsberg, das heißt fünf tolle Tage. Das heißt aber auch, dass es während dieser Zeit viele ehemalige Bürgerinnen und Bürger wieder zurück in ihre alte Heimat zieht. Verwandte, Bekannte und Freunde treffen, den Kirmesberg erklimmen und dem bunten Treiben der Kirmesgruppen während des Kirmeszug beiwohnen.

Auch wenn man nicht mehr in Gevelsberg beheimatet ist, für sie alle ist und bleibt die schrägste Kirmes Europas nach wie vor ein Lebensgefühl, welches tief in ihren Herzen verankert ist und niemals verlischt. Rund 25 ehemalige Bürger sind der Einladung des Gevelsberger Heimatvereins gefolgt, um an dessen Auswärtigentreffen teilzunehmen. Eine schöne Tradition, die man seit über sechs Jahrzehnten pflegt und die damit einen festen Platz im Rahmenprogramm zur Kirmes hat.

Beim Auswärtigentreffen erzählte Uwe Jesinghaus den Teilnehmenden manch interessantes Detail aus seinem langjährigen Schaffen als Platzwart. Foto: André Sicks

„Wir möchten einfach die noch bestehenden Verbindungen und Freundschaften nachhaltig stärken“, erläutert der Vereinsvorsitzende Andreas Belz, der zu diesem gemütlichen Nachmittag auch Bürgermeister Claus Jacobi, gemeinsam mit seiner Familie, im Café DIAlog der vhs Ennepe-Ruhr-Süd begrüßen kann.

Das Stadtoberhaupt lobt die Veranstaltung und kommt, beim Blick in die Runde, zur Erkenntnis: „Einmal Gevelsberger, immer Gevelsberger.“

Ein besonderer Gast

Ein ganz besonderer Gast ist allerdings Uwe Jesinghaus, der 49 Jahre lang das Gesicht des Ordnungsamtes in Gevelsberg war, seit 1985 als Platzwart für die die lange Nacht zwischen Freitag und Mittwoch fungierte und zudem einen Sitz im Präsidium vom Gevelsberger Kirmesverein hat.

Jesinghaus, der im letzten Jahr zum Blaukittelträger ernannt wurde, kann viel berichten, plaudert aus dem Nähkästchen und rührt zudem ein wenig die Werbetrommel für das Riesenrad; dem Wahrzeichen der Gevelsberger Kirmes.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

„Wenn ich gesehen habe, dass die Leute glücklich die Kirmes runter kommen, dann war ich auch glücklich“, sagt er. Dann wusste er, dass sich der Aufwand gelohnt hatte: Die monatelange Vorbereitung, die Auswahl der Kirmesgeschäfte, die vielen Gespräche und manchmal auch Diskussionen.

Besuch aus Griechenland

Die weiteste Anreise in diesem Jahr hatte übrigens Professor Dr. Panagiotis Duras. Vor 53 Jahren in Gevelsberg geboren, aufgewachsen in der Haßlinghauser Straße, besuchte „Daggi“, wie er von allen immer genannt wurde, zunächst einmal die Grundschule Schnellmark, später dann die griechische Ergänzungsschule in Wuppertal. Seit mehr als 30 Jahren lebt Duras nun aber wieder in Griechenland (in Perivolia auf der Insel Euböa) und unterrichtet dort Germanistik und allgemeine Sprachwissenschaften.

Für ihn sei es immer wieder aufs Neue ein nach Hause kommen, wie er erzählt. „Von Jahr zu Jahr verändert sich irgendetwas in Gevelsberg – und das ist spannend zu sehen.“

Für alle ist das Auswärtigentreffen letztlich etwas besonderes, von dem sie sagen, dass ganz gleich, ob 20 km oder 2.000 km Entfernung zwischen dem neuen Wohnort und Gevelsberg liegen: „Wo man lebt, dort ist man zu Hause, wo das Herz schlägt, da ist die Heimat.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm