Zwei Einbrüche in Ennepetal - Täter können entkommen

Ennepetal Gleich mehrmals haben Einbrecher in den vergangenen Tagen in Ennepetal zugeschlagen. In beiden Fällen konnten die Täter fliehen.

Einbrecher haben in Ennepetal zugeschlagen: In der Zeit von Donnerstag, 4. Januar, 15 Uhr, bis Freitag, 5. Januar, 9.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Gartentür eines Einfamilienhauses auf und gelangten dadurch in den Wohnraum. Dort durchsuchten der oder die Täter das gesamte Haus nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt vom Tatort flüchteten. Der Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Freitag, 5. Januar, in einem Ferienhaus in der Ischebecke. Hier ist der Tatzeitpunkt nicht genau zu bestimmen. Sie schnitten zunächst einen Weidezaun auf und gelangten so auf das Grundstück des Geschädigten. Hier betraten sie das Ferienhaus und durchsuchten es vermutlich nach Wertgegenständen. Ob und was dort entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. „Der oder die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannter Richtung“ heißt es im Polizeibericht zu dieser Tat.

