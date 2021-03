Zwei Projekte in Schwelm als Beiträge zur Integration

Auf seiner ersten Arbeitssitzung im Rathaus in Schwelm hat der Integrationsrat seine ersten beiden Anträge vertagt. Sie sollen zunächst in den Fraktionen beraten werden.

Schwelm. Gut, aber nicht beschlossen: Darum sind diese zwei Integrations-Projekte in Schwelm vertagt worden.

Mit gleich zwei Tischvorlagen wartete die Wählergruppe „Wir sind eins und wir sind von Schwelm“ (Schwelmer aus Kars e.V.) in der jüngsten Sitzung des Integrationsrates auf. Beide eint das Ziel, einen Beitrag zur Integration für die Personengruppe der Migranten in Schwelm leisten zu wollen. Die Anträge stießen zwar auf Wohlwollen innerhalb der Runde, wurden aber bis zur nächsten Sitzung des Gremiums vertagt. Hartmut Ziebs (CDU) lieferte den Grund, den übrigens auch die Ausschussmitglieder unterstützten: „Die Projekte finde ich gut, und würde sie auch unterstützen Aber wir haben noch gar keinen Etat und konnten die Anträge noch nicht in der Fraktion besprechen.“

Antrag Multicolor

Das Freiluftkino Multicolor zeigt Filme zu Themen wie Integration, Migration und Fremdsein. Ein Freiluftkino als sozialer Treffpunkt könne kulturellen Austausch und Verständnis für Unbekanntes fördern, meinen die Antragssteller. Film als Medium funktioniere in der Breite der Gesellschaft gut. Durch die Gestaltung eines Rahmenprogramms (Musikprogramm durch Vereine, Street-Food, oder Ähnliches) könne der Austausch und die Verweildauer erhöht und das Projekt zu einer festen Größe in der kulturellen Szene Schwelms mit Alleinstellungsmerkmal werden. Als Finanzierungsmöglichkeit nennen die Antragsteller ein eventuell vorhandenes Budget, Fördermittel, oder die Sparkasse Schwelm. Allein für die Technik müssten pro Abend circa 2000 Euro eingeplant werden. Dazu kämen die Kosten für die Filme, 50 bis 400 Euro pro Stück. Als Veranstaltungsort böte sich Martfeld an. „Ich finde die Idee ganz toll und werde das Projekt schon mal in den Kulturausschuss nehmen“, so Brigitte Gregor-Rauschtenberger (Grüne).

Antrag Seminare

Das „Projekt Seminare für Familien mit Migrationshintergrund“ dient der Förderung der Medienkompetenz von Eltern. Die noch andauernde Pandemie verschärfe u.a. die Schere in der Gesellschaft auch im Bereich Bildung, sagen die Antragsteller. „Familien mit Migrationshintergrund oder auch bildungsferne Familien sollten Unterstützung bei Themen wie Homeschooling, Nutzung des Internets, kontakte zur Schule über E-Mail erhalten, damit sie ihre Kinder bestmöglich in dieser schwierigen Zeit unterstützen können.“ Das Projekt gibt es bereits in Wuppertal, der Wuppertaler Projektleiter wäre auch bereit, das Modell in Schwelm vorzustellen. Projektkosten: ca. 3000 Euro. „Es wäre ein wertvolles Projekt zur richtigen Zeit“, so die Antragssteller.