Zwei tote Ennepetaler – Corona wütet wieder im EN-Kreis

Die Inzidenz steigt wieder deutlich an. Insgesamt gibt es im EN-Kreis vier weitere Todesopfer durch Corona zu beklagen.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Corona ist zurück: Die Zahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis gehen zu Herbstbeginn durch die Decke. Mehrere Todesopfer sind zu beklagen.

In den vergangenen 7 Tagen sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 1557 Neuinfektionen mit Corona gemeldet worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn ist auf 110.273 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt laut Robert-Koch-Institut bei 476,8 (Vorwoche 283,1).

Die Zahlen der Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage lauten wie folgt: Breckerfeld 39, Ennepetal 123, Gevelsberg 122, Hattingen 293, Herdecke 96, Schwelm 144, Sprockhövel 127, Wetter 114, Witten 500.

In den Krankenhäusern sind derzeit 122 (Vorwoche 76) Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 6 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut oder beatmet.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist um 4 auf 628 gestiegen. Verstorben sind eine 91-jährige Ennepetalerin sowie eine 83-Jährige, ein 63-Jähriger und ein 82-Jähriger aus Witten.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Nordrhein-Westfalen bei 11,09 (Vorwoche 5,27). Landesweit sind 6,8 Prozent (Vorwoche 5,1) aller betreibbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

In den vergangenen sieben Tagen ist es in 4 Kindertageseinrichtungen zu Corona-Ausbrüchen gekommen, 11 weitere haben Einzelfälle gemeldet.

Von den Krankenhäusern ist das Helios Klinikum in Schwelm ist von mindestens 2 bestätigten Corona-Fällen betroffen, es handelt sich jedoch nicht zwangsläufig um ein Ausbruchsgeschehen.

Ab dieser Woche wird der Impfbus aufgrund der kälter werdenden Witterung nur noch samstags im Einsatz sein. Im Gegenzug erweitert das Impfzentrum in Ennepetal sein Angebot. An der Kölner Str. 205 wird mittwochs und freitags zwischen 13 und 18 Uhr geimpft.

