Unfall auf der A1 mit sieben Autos: Zwölf Menschen verletzt

Auf der A1 bei Schwelm hat es am ersten Weihnachtsfeiertag eine Massenkarambolage gegeben. Sieben Autos fuhren aufeinander auf.

Schwelm. Auf der A1 hat es am ersten Weihnachtsfeiertag in Fahrtrichtung Wuppertal eine Massenkarambolage gegeben. Zehn Menschen kamen ins Krankenhaus.

Zwölf Menschen sind am ersten Weihnachtsfeiertag bei einer Massenkarambolage auf der A1 bei Wuppertal verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, fuhren am Montagmittag im Bereich einer Baustelle zwischen der Anschlussstelle Wuppertal Süd/Langerfeld und dem Autobahnkreuz Wuppertal Nord in Richtung Münster sieben Autos aufeinander auf. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Alle zwölf Menschen seien leicht verletzt worden, hieß es weiter – zehn von ihnen kamen ins Krankenhaus. Im Einsatz waren knapp 40 Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 14 Einsatzfahrzeugen. (dpa)

