2.000 Teilnehmer in Essen bei Klima-Demo am Freitag erwartet

Essen. Mehrere Initiativen laden zum Aktionstag für den Klimaschutz am Freitag, 29. November, in die City Essen. Gerechnet wird mit 2.000 Demonstranten.

Anlässlich des Internationalen Aktionstags für den Klimaschutz am Freitag, 29. November, rechnet die Polizei in Essen mit 2.000 Teilnehmern, die an einer Kundgebung rund um die Essener Innenstadt ziehen werden.

Eltern hatten Schulen angeschrieben mit der Bitte um Freistellung

Mehrere Klima-Initiativen laden zu dem Tag ein. Voraussichtlich werden auch viele Schüler an der Demo teilnehmen – das Mädchengymnasium Borbeck (MGB) erlaubt seinen Schülerinnen zum Beispiel ausdrücklich die Teilnahme. Andere Klassen oder Stufen planen einen Unterrichtsbesuch. Den Aktionstag wird Guido Halbig, Leiter des Deutschen Wetterdienstes, eröffnen. Die Initiative „Parents For Future“ hatte alle Essener Schulen angeschrieben mit der Bitte, den Schülern an diesem Tag die Möglichkeit zu geben, an der Demo teilzunehmen. Klausur- und Prüfungstermine sollten weitgehend verschoben werden.

11 Uhr ist der Start am Viehofer Platz

Start des Aktionstages soll gegen 11 Uhr sein; Start- und Zielpunkt ist der Viehofer Platz. „Die Versammlung wird über die Schützenbahn zur Freiheit laufen, von dort über die Hindenburgstraße zum Limbecker Platz und über die Friedrich-Ebert-Straße auf den Viehofer Platz zurückkehren“, kündigt die Polizei an. „Polizeibeamte werden den Aufzug begleiten und dafür sorgen, dass Verkehrsbehinderungen auf das unumgängliche Maß beschränkt werden.“