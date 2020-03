Die Beprobungen auf das Corona-Virus, wie hier auf dem Symbolfoto zu sehen, laufen: Die Gesundheitsbehörde hat in Essen bisher 331 Beprobungen durchgeführt.

Corona 331 Tests: In Essen bleibt es vorerst bei sechs Coronafällen

Das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde der Stadt Essen hat bisher 331 Beprobungen auf das Coronavirus durchgeführt. Bisher gibt es laut Stadt sechs bestätigte Fälle in Essen.

Alle 53 Kontaktpersonen der erkrankten Pflegedienstmitarbeiter und des Familienmitglieds der Person aus dem Südviertel seien inzwischen beprobt worden. Die bereits vorliegenden Ergebnisse sind alle negativ, im Laufe des Tages würden weitere Ergebnisse erwartet.

Seit dem Ausbruch des Coronavirus habe das Gesundheitsamt der Stadt Essen in insgesamt 126 Fällen eine Quarantäne anordnen müssen. In elf Fällen laufe der Zeitraum der Quarantäne am Wochenende, 7. und 8. März, bereits wieder aus.