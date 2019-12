4500 Wohnungen in vier Städten gehören zum Bestand

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

4500 Wohnungen in vier Städten gehören zum Bestand

Die GE-WO Osterfelder Wohnungsgenossenschaft wurde 1904 gegründet mit dem Ziel, den Mitgliedern „gute, sichere und preiswerte Wohnungen“ zur Verfügung zu stellen, heißt es auf der Internetseite der Wohnungsgenossenschaft.

In Essen, Oberhausen, Mülheim und Bottrop gehören insgesamt rund 4500 Wohnungen zum Bestand, die von rund 10.000 Menschen genutzt werden. In Essen befinden sich die Wohnungen in Rüttenscheid, Stadtwald, Frintrop und Holsterhausen.