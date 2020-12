87-Jährige im Haus-Berge-Stift als erste Essenerin geimpft

Bei einer 87-jährigen Bewohnerin des Haus Berge-Seniorenstiftes nahm Amtsärztin Juliane Böttcher um 11 Uhr am 27. Dezember die erste Impfung in Essen gegen das Coronavirus vor.

Essen Im Haus-Berge-Seniorenheim in Bergeborbeck wurden am Sonntag ab 11 Uhr die ersten 180 Impfungen vorgenommen. Probleme gab es laut Stadt keine.

Auch in Essen starteten am heutigen Sonntag die Impfungen gegen das Coronavirus. Um kurz nach 7 Uhr wurde der Impfstoff nach Angaben von Stadtsprecherin Silke Lenz im Seniorenstift Haus Berge angeliefert und danach für die Impfungen vorbereitet. Amtsärztin Juliana Böttcher nahm bei einer 87-jährigen Essenerin um kurz nach 11 Uhr im Haus Berge die erste Impfung vor.

Insgesamt werden heute laut Stadt bis ca. 15 Uhr die ersten rund 180 Impfdosen in der Einrichtung in Bergeborbeck verimpft. Rund 75 Prozent der Impfdosen gehen an Bewohnerinnen und Bewohner, der Rest an Pflegekräfte, die dort arbeiten. Probleme mit der Impfung, etwa allergische Reaktionen, waren der Stadt bis 13.30 Uhr nicht bekannt.

Am Dienstag werden die Impfungen fortgesetzt, noch vor Ende des Jahres Jahres sollen über 4680 Essener geimpft sein

Die Impfungen in Essen werden dann die Stadt rechnet an diesen Tagen mit weiteren Lieferungen des Biontech-Pfizer-Impfstoffs. Essen soll an diesen beiden Tagen jeweils 2259 Impfdosen erhalten. Noch im Dezember könnten damit insgesamt über 4.680 Essener geimpft werden. Die betroffenen Einrichtungen, in denen noch in diesem Jahr Impfungen durchgeführt werden, seien bereits kontaktiert worden und bereiteten alles Notwendige vor. "Weitere Lieferungen folgen, dann in Abhängigkeit zur Bevölkerungszahl", heißt es auf der Webseite der Stadt.

Zuerst werden laut bundesweit geltender Priorisierung die Bewohner und das Personal von stationären Pflegeeinrichtungen geimpft. In Essen gibt es 77 Einrichtungen, in denen rund 8000 Menschen wohnen und über 4300 arbeiten. Erst wenn diese geimpft sind, folgen weitere Bevölkerungsgruppen.