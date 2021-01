A40 in Essen: Ruhrschnellwegtunnel wird nachts gesperrt

Die Autobahn GmbH sperrt in dieser Woche die A40 im Essener Zentrum in zwei Nächten, um in den Fahrtrichtung Duisburg und Dortmund Wartungsarbeiten durchzuführen.

Essen. Jeweils eine Nacht sperrt die Autobahn GmbH in dieser Woche die A40 im Essener Zentrum in den Fahrrichtungen Duisburg und Dortmund. Die Pläne:

Der Ruhrschnellweg, die Autobahn 40, hat in Essen inzwischen sechs Jahrzehnte auf dem Buckel. Da tut die eine oder andere Wartungsarbeit Not, in dieser Woche ist es wieder soweit. In Fahrtrichtung Duisburg ist der Ruhrschnelltunnel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gesperrt, die Gegenrichtung Dortmund kommt in der darauffolgenden Nacht (Donnerstag auf Freitag) an die Reihe.

Ab 21 Uhr geht am Mittwochabend (6. Januar) für Autofahrer in Fahrtrichtung Duisburg nichts mehr, zwischen den Ausfahrten Huttrop und Holsterhausen kommt es bis 5 Uhr am nächsten Morgen zur Vollsperrung. Eine Umfahrung der 2,41 Kilometer langen Baustelle erfolgt ab Huttrop.

Sperrung der A40 in Essen Freitagnacht in Richtung Dortmund

Am Donnerstagabend (7. Januar) zum gleichen Zeitpunkt ruht dann der Verkehr auf der Gegenfahrbahn in Richtung Dortmund. Hier sperrt die Autobahn GmbH die A40 von Essen-Holsterhausen bis zur Anschlussstelle Essen-Zentrum auf einer Länge von 550 Metern, freie Fahrt gilt erneut ab 5 Uhr am Freitagmorgen. Eine Umleitung ist ebenfalls eingerichtet. (red/dpa)

