Essen. Wegen Bauarbeiten wird die Anschlussstelle von der B 224 auf die A 42 im Kreuz Essen-Nord für einen Monat gesperrt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

A42/B224: Verbindung im Kreuz Essen-Nord gesperrt

Die Verbindung von der B 224 in Fahrtrichtung Bottrop auf die A 42 in Fahrtrichtung Dortmund ist ab Samstagmorgen für etwa vier Wochen gesperrt. Die Verbindung wird voraussichtlich am Sonntag (8. Februar) um 22 Uhr wieder freigegeben. In dieser Zeit saniert die Straßen.NRW-Niederlassung Ruhr die Fahrbahn.

Eine Umleitung ist mit dem Roten Punkt ausgeschildert und führt durch das Kreuz Essen-Nord. Mit der Sanierung der A 42 ist Straßen.NRW nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen besser vorangekommen als ursprünglich erwartet, so dass die Arbeiten voraussichtlich früher fertiggestellt werden können. Die Hauptbauphase kann im Frühjahr abgeschlossen werden. In der sich daran anschließenden Nachlaufphase, die voraussichtlich bis zum Sommer dauern wird, wird der Mittelstreifen fertiggestellt, während der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils zwei verengten Fahrstreifen läuft.