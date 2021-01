A44: Verfolgungsjagd endet für Mercedes-Fahrer in Klinik

Auf der A44 in Höhe der Ausfahrt Hetterscheidt/Heiligenhaus kam es am Sonntagabend nach einer Verfolgungsjagd zwischen dem Verdächtigen und der Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall.

Essen/Heiligenhaus. Statt sich kontrollieren zu lassen, flüchtete ein Mann am Sonntagabend aus Essen über die A44 – und krachte nahe Heiligenhaus in einen Erdwall.

Was die Polizei Essen als routinemäßige Verkehrskontrolle geplant hatte, entwickelte sich am Sonntagabend gegen 23 Uhr zu einer wilden Verfolgungsjagd durch Essen-Heisingen und über die A44. Am Ende krachte der Fahrer eines silbernen Mercedes an der Ausfahrt Hetterscheidt nahe Heiligenhaus in einen Erdwall und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

+++ Nachrichten bequem ins Postfach: Hier können Sie sich für unsere kostenlosen Newsletter anmelden! +++

Der Mann am Sonntagabend auf der Wuppertaler Straße mit einer unsicheren Fahrweise aufgefallen, berichtete ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Anstatt sich kontrollieren zu lassen, habe der Fahrer Gas gegeben und sein über die A44 in Richtung Velbert geflüchtet – über 15 Kilometer bis zur Ausfahrt Hetterscheidt/Anschlussstelle Heiligenhaus. Dort verlor der Fahrer laut Polizei in einer Baustellenausfahrt die Kontrolle über seinen Mercedes und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in einen Erdwall.

Verfolgungsjagd aus Essen über A44 endet im Krankenhaus

Der Mann wurde schwer verletzt und sei mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Weder über die Person noch über die Schwere seiner Verletzung konnte der Polizeisprecher Angaben machen, auch die Eigentumsverhältnisse des Wagens seien noch nicht geklärt. Aber es bestehe der Verdacht auf die Einnahme von Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dauern an. (baro)

Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus Essen und Velbert.