Ärzte gaben sie als Baby auf: Musik rettet blinde Essenerin

Hätten die Mediziner Recht behalten, wäre Angela Dreeßen kaum älter als drei Jahre alt geworden – doch nun hat sie gerade ihren 60. Geburtstag gefeiert. Ein Wunder.

Denn im Mutterleib hatte sich das Baby mit der Infektionskrankheit Toxoplasmose angesteckt, kam körperlich sowie geistig behindert und blind zur Welt. Angela Dreeßen hat aber nicht nur überlebt, sie hat in der Musik ihre Welt, ihr ganz eigenes Glück gefunden und sogar als Organistin in der Kirche gespielt. Sie mag auch Klassik und Schlager, „am liebsten aber den Kuckuckswalzer“.

Bruder nimmt jedes Lebensjahr verblüfft wahr

Regelmäßig besucht Peter Dreeßen seine Schwester Angela, die inzwischen im Heinrich-Held-Haus in Überruhr lebt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Ihr Bruder Peter (63) nimmt jedes Lebensjahr seiner Schwester lediglich noch verblüfft wahr. Nach so langer Zeit sind Gedanken, dass sie plötzlich sterben könnte, zwar verschwunden. Doch diese schonungslose Prognose habe sein Leben geprägt, die Familie zerrissen und der Mutter alles genommen: „Man hätte uns nicht alles Leid nehmen, aber man hätte es lindern können.“

Schon die Hebamme bemerkte bei der Hausgeburt in Borbeck, dass etwas nicht stimmt. Als das Baby mit sechs Monaten immer noch nur da lag und orientierungslos vor sich hin starrte, folgten klinische Untersuchungen und schließlich ein Überlebenskampf. Den Eltern wurde gesagt, dass ihre Tochter wahrscheinlich nicht länger als drei Jahre leben würde. Statt zu sterben, begann die kleine Angela jedoch eines Tages, den Kopf zu heben, zog sich dann im Bettchen hoch und lernte mit fünf Jahren zu laufen, „indem sie sich an ihrem Pullover festhielt“, erinnert sich ihr Bruder an berührende Augenblicke in ihrer Kindheit, in der sich aber der Alltag von jetzt auf gleich änderte.

Die Schwester brauchte in der Familie die ganze Aufmerksamkeit

„Für mich war Angela immer meine Schwester, ein ganz normaler Mensch“, sagt Peter Dreeßen, hier ein Bild der Geschwister von 1964. Foto: Foto / Dreeßen

Für ihn war Angela seine Schwester, ein ganz normaler Mensch. Der aber brauchte die ganze Aufmerksamkeit und Pflege der Mutter, die ihre Arbeit als Schneiderin nicht mehr ausüben konnte. Um etwas dazuzuverdienen, kümmerte sie sich noch um den Haushalt des Vermieters, während der Vater sich lange Zeit in seinen Beruf als Elektriker flüchtete.

„Meine Mutter hat sich nie etwas anmerken lassen, sie hat sich in ihrem Notizbuch ausgeweint“, weiß Peter Dreeßen um den tiefen Kummer, da er das Büchlein seit ihrem Tod aufbewahrt. „Heute weiß ich zu schätzen, welches große Vertrauen mir meine Eltern gaben, indem ich auf Angela aufpassen durfte, wenn sie mal außer Haus waren. Das blieb auch während meiner Schulzeit so“, sagt der 63-Jährige, der aber auch erkennen musste, dass ihm das einen Großteil einer unbeschwerten Jugend genommen hat.

Auftritt im Fernsehen mit Norbert Blüm bei Alfred Biolek

Wie es in diesen Jahren dazu kam, dass seine Schwester erstmals ein Instrument in Händen hielt, daran erinnert er sich nicht mehr recht. Doch die Familie entdeckte rasch, wie musikalisch die Tochter ist, was sie von diesem Augenblick an förderten. Schon mit vier Jahren beharrte Angela darauf, ständig Radio zu hören und spielte auch selbst erst auf dem Kindersaxophon, dann auf der Mundharmonika, schließlich Schlagzeug und Spielzeugklavier. Als Sechsjährige erhielt Angela Dreeßen eine Tischorgel und nur zwei Jahre später Unterricht vom Organisten der Kreuzeskirche.

Schon als kleines Mädchen begeisterte sich Angela Dreeßen für Musik und Instrumente wie das Saxophon. Foto: Foto / Dreeßen

„Riesige Rückschritte machte meine Schwester allerdings, als das Schulamt sie mit sechs Jahren in eine Blindenschule nach Düren schickte“, sagt ihr Bruder über Ängste und Unsicherheiten, die seine Schwester allein ohne ihr gewohntes Umfeld in dem Internat entwickelte. Noch heute hält sie sich an ihren Stofftieren fest, wenn sie nervös wird. Damals holten die Eltern sie schon nach einem Jahr zurück nach Essen: Entgegen allen Ankündigungen, sie werde weder die erste Klasse der Sonderschule schaffen, noch jemals lesen oder schreiben können, lernte Angela zu Hause die Blindenschrift. Sie schreibt Geschichten und findet nach wie vor „die Erzählung vom hässlichen Entlein ganz spannend“.

Ihr Wunsch: noch ein Radioauftritt

Über allem steht aber die Musik: In den 1970ern musizierte Angela Dreeßen zunächst mit Studierenden der Folkwangschule, entdeckte ihre Leidenschaft für Ralf Bendix, die klassische Musik und spielte sogar im Radio. Im Fernsehen traf sie bei Alfred Biolek einst auf Norbert Blüm, als sie zum Thema Behinderung im Alltag eingeladen war.

Viel mehr bedeuteten ihr jedoch die Zeiten als Organistin im evangelischen Gemeindezentrum in Kupferdreh. Sie begleitete zudem den Chor der Essener Lebenshilfe und die Sänger der Überruhrer Kirchengemeinde. Angela Dreeßen unterstützte die Karnevalisten musikalisch und saß bei mancher Awo-Veranstaltung am Klavier.

Für die Heimorgel sammelten Gymnasiasten der Wolfskuhle einst Spenden

In der Kirchengemeinde in essen wurde Angela Dreeßen Organistin. Foto: Foto / Privat

In Überruhr lebt Angela Dreeßen nun weiterhin, nachdem vor wenigen Jahren erst ihre Mutter und dann ihr Vater starben. Sie wohnt im Heinrich-Held-Haus, wo sie nicht nur versorgt wird, sondern weiterhin Musik macht – täglich. Die Heimorgel, für die einst Gymnasiasten der Wolfskuhle Spenden sammelten, steht in ihrem Zimmer. „Ich habe gefragt, ob ich beim Duschen auch singen darf“, erzählt Angela Dreeßen aus ihrem Alltag. Und trällert nun „Du hast mich 1000 Mal belogen“ im Bad, während das Wasser läuft.

Jeden Mittwoch kommt Richard Kazubowski (73), ehemaliger Musikdozent an der Folkwang-Universität, und stellt sein Keyboard auf, während Angela Dreeßen an ihrer Orgel sitzt. „Sie sieht die Tasten nicht und trifft jeden Ton“, sagt er überzeugt davon, dass sie ein absolutes Gehör hat. Selbst wenn ein Stück 20 Strophen habe, kenne seine Schülerin jede.

Ihr Bruder gab den Eltern am Grab ein Versprechen

„Dabei hat sie ja noch nie eine Note gesehen“, ergänzt ihr Bruder fasziniert, der sich seit dem Tod ihrer Eltern darum kümmert, dass seine Schwester weiterhin Musik- und Blindenschriftunterricht erhält. Er selbst wurde nach seinem Abitur erst Zeitsoldat, dann Beamter der Bundeswehr. Das bedeutete Wohnortwechsel und ein anderes Leben, das ihn für einige Jahre vom Elternhaus entfernte. Und seine Eltern schwiegen mehr, als sie von sich, der Tochter und ihrem Leben erzählten. Zuletzt aber hat Peter Dreeßen seinen Eltern „ins Grab versprochen, dass ich mich um das Wohlergehen meiner Schwester kümmern werde“.

Essen Wegbegleiterinnen von Angela Dreeßen Wegbegleiterin von Angela Dreeßen ist Christel Reichelt (73), die frühere Erzieherin aus dem Dürener Heim erinnert sich, „dass Angela schon immer auf Musik bezogen gewesen ist.“ Seit elf Jahren ist Blindenlehrerin Brigitte Otto-Lange an ihrer Seite, hilft auch im Alltag, spricht mit ihr über kleine und große Sorgen, ermutigt sie, „Briefe mit mir zu schreiben an Menschen, die ihr wichtig sind oder waren. So drückt sie ihre Gefühle und aktuelle Bedürfnisse aus“, sagt die Lehrerin und erlebt, wie Angela Dreeßen immer wieder aufblüht.

Sie besucht die Ruhestätte der Eltern regelmäßig. Wie sie trauert, das kann ihr Bruder nicht beurteilen. Aber sie spricht mit ihnen, weiß er: „Was sie erzählt, das weiß ich nicht und ich frage auch nicht.“ Das Verhältnis der Geschwister sei liebevoll – immer schon, gestritten hätten sie nie. „Auch wenn Angela durchaus bei Familienfeiern nerven konnte, wenn sie wieder einmal das Wort an sich riss und gar nicht mehr aufhörte zu sprechen“, erzählt er lächelnd.

Im Radio würde Angela Dreeßen Telemann, Mahler, Bach oder Mozart spielen

Wenn sie ihren Bruder heute anruft, würgt er sie niemals ab: „Dann bewegt sie doch etwas.“ Und wenn er sich verabschiedet, besteht sie stets auf ihr Flüsterstündchen. Es sind Geräusche, die er ihr ins Ohr flüstert, die sie beruhigen oder an etwas erinnern. Ein Abschiedsritual, wie auch jetzt nach ihrer Geburtstagsfeier, bei der noch ein Herzenswunsch von Angela Dreeßen unerfüllt blieb. Sie möchte noch einmal im Radio auftreten: „Dann würde ich Telemann, Mahler, Bach oder Mozart spielen.“