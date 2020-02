Alkoholisierter Fahrer überschlägt sich mit seinem Mercedes

Polizei und Rettungswagen waren am Samstag nach einem Unfall in Altenessen-Nord im Einsatz (Symbolbild)

Essen. Der Fahrer eines Mercedes hat sich am Samstagnachmittag mit seinem Wagen in Altenessen-Nord überschlagen. Er stand unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei meldet einen schweren Autounfall am Samstag in Altenessen-Nord. Der Fahrer eines Mercedes war auf der Straße Sturmshof von der Straße abgekommen und hatte sich dabei überschlagen. Wie sich anschließend herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss, so die Polizei. Beide Insassen (43 und 36 Jahre) des Wagens wurden nur leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 16.44 Uhr. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhr der 43-jährige Bottroper den „Sturmshof“ in Fahrtrichtung Gladbecker Straße. Kurz hinter der Unterführung an der Rhein-Herne-Kanal-Brücke soll er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, er kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Absperrpollern, einem Verkehrsschild sowie einem Zaun, überschlug sich und landete anschließend auf dem Dach. Dabei prallte er gegen einen am Zubringer geparkten Citroen, der ebenfalls stark beschädigt wurde.

Atemalkoholtest bestätigte Verdacht

Die Polizei führte noch am Unfallort einen Atem-Alkoholtest durch. „Dieser untermauerte den Verdacht, dass der Fahrer möglicherweise fahruntüchtig sein Fahrzeug gesteuert hat“, so ein Polizeisprecher. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus schließlich eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat dauern an.