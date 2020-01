Allbau startet Online-Angebot für Essener Grundschulkinder

Mit einer neuen Internet-Seite für Essener Grundschüler will der städtische Wohnungsanbieter Allbau sein soziales Profil weiter stärken. Unter der Online-Adresse „albertskinderklub.de“ gibt es ab sofort Lern-Inhalte und kindergerechte Inhalte für alle Essener Grundschüler. Auch sechs der 84 Grundschulen im Stadtgebiet steuern eigene Inhalte bei - mit bunten Berichten aus dem Schulleben. „Wir sind offen für alle Essener Grundschulen, jede kann sich beteiligen“, berichtet Allbau-Sprecher Dieter Remy.

Eine Alternative zu kommerziellen Gaming-Portalen

„Albert Hörnchen“ heißt das Maskottchen des Wohnungsbauunternehmens, das mit 17.500 Objekten der größte Wohnungsanbieter in Essen ist. Der Allbau feierte im Frühjahr 2019 seinen 100. Geburtstag. „Uns ging es darum, ein werbefreies, nichtkommerzielles Online-Angebot für Kinder zu schaffen“, sagt Remy. Besonders Jungen und Mädchen aus so genannten bildungsfernen Milieus seien häufig ausschließlich auf werblichen Spielplattformen im Internet unterwegs. „Albertskinderklub“ soll eine entsprechende Alternative mit Bildungs-, Unterhaltungs- und Informationsauftrag sein.

Auch an Eltern richtet sich das Angebot

Sortiert nach Jahrgängen, gibt es Wissen-Inhalte, an denen Essener Schulen mitgewirkt haben – zwei Grundschulen sind bereits seit sechs Jahren an der Entwicklung der Plattform beteiligt. Es gibt Rechenaufgaben, Wissensspiele, aber auch Tipps zur Mülltrennung und wie man mit Nachbarn umgeht. Auch an Eltern richtet sich das Angebot – mit Tipps zum Thema Handy-Umgang oder aktuellen Problem-Themen wie den so genannten „Eltern-Taxis“.

Sechs Grundschulen sind bislang beteiligt

Die sechs bislang beteiligten Grundschulen steuern aktuelle Berichte bei: „Hundebesuch in der Hüttmannschule“ heißt zum Beispiel ein Artikel; die Grundschule am Wasserturm lässt Blicke in den schuleigenen Nistkasten zu, und keine Frage, dass es auch Gewinnspiele gibt. In durchgehend kindgerechter Sprache wird außerdem über alle 50 Essener Stadtteile aufgeklärt – die Texte machen Lust auf Ausflüge in Quartiere, die die jungen Leser vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht als Klassen-Exkursion? Darüber hinaus gibt es einen riesigen Fundus an Wissens-Texten – zum Beispiel über Lebensmittel wie Reis, Milch, Honig oder Gemüse. Und die Frage, welche Tiere in unseren Wäldern leben, wird auch beantwortet.