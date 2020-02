Als Weinjournalistin in Konstanz gearbeitet

Marion Klein hat an der Uni Essen-Duisburg Kulturjournalismus studiert und später zwei Jahre als Weinjournalistin in Konstanz gearbeitet.

Mit Wissenschaftlern aus ihrer Studienzeit steht sie noch heute in Verbindung und hat Kontakte zur Deutschen Forschungs-Gesellschaft.

Ihr Weinhandel war zunächst an der Frillendorfer Straße untergebracht bis nach wenigen Jahren der Umzug an die Holsterhauser Straße erfolgte.

Voraussichtlich im April will Marion Klein mit dem Programm „Holsterhausen persönlich“ starten. Freitagnachmittags sind Bürger zu einem Rundgang (plus Verköstigung) durch inhabergeführte Geschäfte in Holsterhausen eingeladen.