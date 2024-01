Altendorf: Deutschlands berühmteste Bude macht zu

Essen-Altendorf Cola, Kippen, Kreuzworträtsel: Über Jahrzehnte betrieb er seine Trinkhalle im Essener Westen. Jetzt geht Willi Göken in den Ruhestand.

„Die Leute fragen mich: Bist du bekloppt? Wie kannst du zumachen? Dass ich gerade 84 geworden bin, ist denen gar nicht klar.“ Willi Göken macht Schluss: Über Jahrzehnte führte er die wohl kurioseste Trinkhalle im Ruhrgebiet, wurde dafür sogar ausgezeichnet und nahm den Status als Altendorfer Buden-Original auch mit, als er gezwungen war, den Standort zu wechseln.

Bekannt aus Film und Fernsehen – dieser Spruch galt spätestens seit Anfang der 1990er-Jahre für das Büdchen an der Rüselstraße. Seit 1953 stand es da im Herzen des Stadtteils, 1963 übernahm Willi Göken den Kiosk von seiner Mutter. Der gelernte Maurer machte das kleine Häuschen am Bahndamm zum Treffpunkt und Blickfang des Stadtteils. „Da war diese Gartenanlage drumherum“, erinnert er sich, „da hieß es dann samstags: Wir machen ein Lagerfeuer. Kommste auch und bringste ein paar Kisten Bier mit?“

Der Gerstensaft kam seinerzeit von der Kronen-Brauerei in Borbeck. „Mein Stiefvater war Biergroßhändler, mein Bruder Hans hat den Laden später übernommen. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass wir damals an manchen Tagen 50, 60 Kisten Bier verkauft haben.“ Und wenn Not am Mann war, dann schaffte man kurzerhand weitere 30 Kisten ran. Und nicht nur das: „Da konnte man auch Stangeneis bestellen“, erinnert sich Göken. „Draußen stand eine Truhe, da passten sechs oder sieben Kisten rein. Obendrauf kamen zwei Stangen Eis, die konnten das Bier drei bis vier Tage kalt halten.“

Essen-Altendorfer Kulisse für „Manta, Manta“

Zu wahrhaftigem Ruhm gelangte die Bude, als sie 1991 im Film „Manta, Manta“ zu sehen war, was Göken auch so manchen Besuch aus der großen weiten Medien-Welt verschaffte. Das Fernsehen war mehrmals bei ihm, der „Spiegel“ auch und die Essener Medien sowieso. Doch das allein machte nicht das Besondere seines Etablissements aus. Es war vor allem das Drumherum.

Die erste Trinkhalle von Willi Göken im Jahr 1998, links oben das Vereinsheim seiner Betriebssportgemeinschaft. Foto: Remo Bodo Tietz / Remo Bodo Tietz NRZ

Denn dort sah es aus wie auf der Arche Noah: Elefanten, Pinguine, Schafe und anderes versteinertes Getier zierten den Hügel über der Trinkhalle. Und Gartenzwerge. Darüber schließlich thronte das Vereinshaus der Betriebssportgemeinschaft Göken, ebenfalls von ihm persönlich dorthin gesetzt. Alles mit Herz gebaut. Am Kiosk gab es mit jedem Kunden ein Schwätzchen, außerdem Zigaretten, Bier und Süßkram und auch mal Kohle, wenn man in einem der Schrebergärten nebenan das Wichtigste für den Grillabend zu kaufen vergessen hatte. Göken organisierte Straßenfeste, einen Sparverein und im Hinterzimmer auch die ein oder andere Fußballrunde für die Betriebssportgemeinschaft, die an der Freizeitliga teilnahm.

Kiosk am Bahndamm war Treffpunkt für Motorradclub

Direkt hinter dem Vereinsheim krachten die Güterzüge über den Bahndamm und brachten das ungewöhnliche Ensemble zum Wackeln. Und: Es lief immer WDR 4 – zu einer Zeit, als der Sender ausschließlich für deutschen Schlager stand. Schlager musste sein. Abgesehen davon schien nichts unmöglich ins Gökens Bude: Ganze Spielmannszüge kehrten ein, und einmal im Jahr schaute ein Motorradclub aus Düsseldorf vorbei – 40 Biker auf ihren dicken Maschinen, was für ein Bild.

2012 traf ihn dann allerdings der Umbau Altendorfs zum neuen hippen Quartier: Göken musste den Standort an der Rüselstraße verlassen, weil dort die Promenade für den neu angelegten Niederfeldsee entstand. Die Lösung: Gleich gegenüber war etwas frei, Göken war sich mit dem Besitzer schon einig, dort neu zu öffnen. „Ein Kiosk direkt am Niederfeldsee? Das wäre im Sommer ein Bombengeschäft gewesen mit all den Fahrradfahrern. Doch der Besitzer starb über Nacht, und dann wurde nichts draus.“

Regionalverband Ruhr ehrt die „kurioseste Trinkhalle des Ruhrgebiets“

Ein, zwei Jahre gab es sein ehemaliges Grundstück noch inklusive Gartenzwerge, dann musste der Bahndamm endgültig weichen und mit ihm die letzte Reminiszenz an die laut Regionalverband Ruhr „kurioseste Trinkhalle des Ruhrgebiets“. Göken hatte sein Geschäft da bereits an die Grieperstraße 13 ins „Haus der 1000 Pokale“ verlegt. Der Name war Programm und Pokale mittlerweile eine der wichtigsten Einnahmequellen: Ob Tauben- oder Fußballverein, jeder der im Essener Westen und darüber hinaus einen Wettbewerb organisierte oder am Ende der Saison den besten Spieler oder besten Torschützen ehren wollte, kaufte die Pokale bei „Williken“ ein, der die Prachtstücke auch eigenhändig gravierte.

Willi Göken in seinem Element: Seit 1963 hat er seine Trinkhalle betrieben, seit 2012 am neuen Standort. Foto: Uwe Ernst / Essen

Eigentlich könnte er noch weitermachen, sagt er. „Körperlich fühle ich mich topfit. Aber auf Dauer kannst du nicht frühmorgens um sechs aufstehen, um 7.30 Uhr aufmachen und dann bis abends um acht durchackern. Oder noch länger.“ Was ihm jedoch den Rest gab, war Corona: Mit der Pandemie einher ging die Tatsache, dass es kaum noch Sportturniere gab oder Vereinsversammlungen. Der Verkauf von Pokalen brachte nichts mehr ein. Dinge des täglichen Bedarfs liefen ohnehin schon nicht mehr, seit die Supermärkte bis nachts geöffnet hatten. Oft waren am Ende eines Tages gerade mal 45 oder 95 Euro in der Kasse.

Pokale gibt es bei Willi Göken auf Wunsch auch in Zukunft

Nun also wird es ruhiger um Willi Göken. Die Regale mit den Pokalen sind schon fast leergeräumt, doch: „Wer einen Pokal will, kann sich auch in Zukunft melden. Die Leute wissen ja, wo ich wohne“, sagt er mit ein bisschen Wehmut in der Stimme. Natürlich sei er traurig. „Traurig ist gar kein Ausdruck. Aber mit der Zeit vergeht auch das.“

Apropos Zeit: Die hat der 84-Jährige jetzt bald für andere Dinge. Zeit für Fußball etwa, denn Göken ist leidenschaftlicher Rot-Weisser inklusive Ehrenkarte und Parkplatz. Und natürlich Zeit für die Familie. „In den letzten zehn Jahren bin ich gar nicht mehr mitgefahren, wenn meine Frau und mein Sohn in Urlaub gefahren sind.“ Das Schicksal eines Selbstständigen. Und das ist ihm dann zum Abschluss noch besonders wichtig: „In all den Jahren hat mich meine Frau immer unterstützt, sie stand immer hinter mir. Ohne sie wäre das alles gar nicht möglich gewesen.“ Bis Ende Januar ist Willi Göken noch in seinem „Haus der 1000 Pokale“. Dann geht eine Ära zu Ende.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen