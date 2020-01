Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeitsgruppe gegründet

Eine Arbeitsgruppe soll sich nun mit den Vorwürfen beschäftigen, die mehr als 366 Mitarbeiter von Theater und Philharmonie in einem Brandbrief an Essens OB Thomas Kufen und an den TuP-Aufsichtsrat geäußert haben.

Zu dem Gremium gehören neben Kulturdezernent Muchtar Al Ghusain auch ein Arbeitnehmervertreter aus dem Betriebsrat der TuP und die drei Aufsichtsratsmitglieder Barbara Rörig (CDU), Hans-Ulrich Krause (SPD) und Lisa Mews (Grüne)