Asphalt wird wieder getauscht Altendorfer Straße gesperrt

Essen-Altendorf. Nur ein Jahr nach Gleisbauarbeiten muss die Altendorfer Straße in Altendorf erneut für eine Woche in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt werden.

Erst im Juli des vergangenen Jahres hatte die Ruhrbahn die Gleise und die Fahrbahn der Altendorfer Straße in Höhe der Wüstenhöferstraße in Altendorf erneuert. Nun muss die Bundesstraße ab Montag, 6. Juli, wieder für eine Woche in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt werden, weil der lärmoptimierte Asphalt im Rahmen von Gewährleistungsarbeiten erneut bearbeitet werden muss. Eine Umleitungsempfehlung über die Hirtsieferstraße, Frohnhauser Straße und den Berthold-Beitz-Boulevard wird ausgeschildert. Die Buslinien NE 11 und NE 14 werden umgeleitet, mehrere Haltestellen entfallen ersatzlos. Dafür wird an der Oberdorfstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.