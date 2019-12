Atemspaziergänge starten am Schillerbrunnen in Stadtwald

Die Atemspaziergänge im Advent starten an den Sonntagen 8., 15. und 22. Dezember, bei trockenem Wetter um 15 Uhr am Schillerbrunnen in der Nähe des S-Bahnhofs Stadtwald (Stadtwaldwende).

Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Anmeldung bei Andreas Crüsemann unter 0160 97752588. Infos auf