Auch in Berlin verzeichnete die Künstlerin Erfolge

Lokale Erfolge verbuchte die Sängerin 2017 und 2018 vor allem in Berlin. Der Web-Sender „Radioplanet Berlin“ zeichnete sie in den Kategorien „Song des Jahres“ und „Musikerin des Jahres“ aus. Mit dem Titel „Time Will Tell“ gewann sie zudem 2017 das Hörervoting.

Das Programm zum 35-jährigen Bühnenjubiläum läuft am Samstag, 19. September, im Kulturzentrum Grend an der Westfalenstraße in Steele. Der Termin steht, aber die genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt.