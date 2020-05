Autos kollidieren in Essen-Steele: Zwei Frauen verletzt

Essen. 82-Jährige verlor wohl die Kontrolle über ihren Wagen. Im Gegenverkehr stieß sie mit einem Auto zusammen. Seniorin und Beifahrerin verletzt.

Bei einer Kollision zweier Autos auf einer Kreuzung in Essen-Steele sind am Freitagmittag zwei Frauen verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war eine 81-Jährige zusammen mit einer Beifahrerin (57) gegen 12 Uhr mit einem BMW auf der Bochumer Landstraße in Richtung Bochum unterwegs. An der Kreuzung Bochumer Landstraße/Ecke Freisenbruchstraße bog die Seniorin nach rechts in die Freisenbruchstraße in Richtung Klürenbergweg ab.

Vermutlich verlor sie aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über den Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Volkswagen, den ein 42-Jähriger Essener auf der Freisenbruchstraße, aus Richtung Klürenbergweg kommend, führte. Die Insassinnen des BMW brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Fahrerin musste im Krankenhaus bleiben und wird dort behandelt.

Ihre Begleiterin ging nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause. Der BMW war so stark beschädigt, dass ein Abschleppen nötig war. Die Freisenbruchstraße war kurzzeitig für die Unfallaufnahme gesperrt. Die genaue Unfallursache ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat der Essener Polizei.

