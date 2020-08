Bahnhof Essen wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt

Der Hauptbahnhof in Essen ist am Samstagnachmittag wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt worden.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist der Reiseverkehr am Bahnhof Essen am Samstagnachmittag beeinträchtigt. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die Feuerwehr wegen eines Brandes am Gleis im Einsatz. Die Fernverkehrszüge werden zwischen Duisburg und Essen umgeleitet. Die Stopps zwischen Essen und Bochum entfallen.

Essen: Ursache für Feuer unklar

Auch Fahrten des Regionalverkehrs nach und von Essen sind aktuell eingeschränkt oder fallen aus. Noch ist unklar, wie lange die Sperrung des Bahnhof anhält und was die Ursache für das Feuer ist.

Auf Twitter berichten Reisenende, dass ihre Züge wegen des Brandes in den Gleisen kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof stoppten.

