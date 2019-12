Die Polizei Essen fahndet nach einem Schützen, der einen 41-Jährigen in Borbeck durch einen Bauchschuss verletzt hat.

Essen. Ein Mann ist letzte Woche Donnerstag in Essen durch einen Bauchschuss verletzt worden. Jetzt gibt es ein Phantombild des mutmaßlichen Schützen.

Bauchschuss: Polizei Essen sucht Täter mit Phantombild

Mit Hilfe eines Phantombildes fahndet die Essener Polizei jetzt nach den Unbekannten, der einen 41-Jährigen am vergangenen Donnerstag (19. Dezember) durch einen Bauchschuss schwer verletzt hatte.

Tatort war – wie berichtet – die Straße Schacht Neu-Cöln: ein Gewerbegebiet in Borbeck. Gegen 18.50 Uhr hatte ein 41 Jahre alter Passant den Notruf der Polizei alarmiert. Sofort alarmierte Rettungskräfte transportierten den Schwerletzten, einen Mann aus Brandenburg, ins nächste Krankenhaus.

Die Polizei Essen fragt: Wer kennt den Mann auf diesem Phantombild? Foto: Polizei Essen

Nach Angaben des Verletzten sollen zwei Männer an der Tat beteiligt gewesen sein. Auffällig an ihnen sei insbesondere die unterschiedliche Körpergröße gewesen. So war der Schütze zirka 1,70 Meter, sein Komplize 1,90 Meter groß. Sie waren beide dunkel gekleidet und sollen ein südländisches Aussehen gehabt haben.

Beide Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Nach der Tat, bei der nach jetzigem Kenntnisstand keine scharfe Schusswaffe eingesetzt wurde, sollen sie in Richtung Weidkamp geflüchtet sein. Möglicherweise handelte es sich um eine Gas- oder Schreckschusspistole.

Spezialisten des LKA haben das Phantombild erstellt

Mit einem Spezialisten des Landeskriminalamts NRW konnte ein Phantombild erstellt werden, dessen Veröffentlichung zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung durch ein Gericht angeordnet wurde.

Mit der Veröffentlichung des Phantombilds erhofft sich die ermittelnde Mordkommission nähere Angaben zu den geflüchteten Tätern, insbesondere zum Schützen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.