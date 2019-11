Bauern-Demo: Hier rollen Montag 500 Trecker durch Essen

Mit zwei Konvois durchs Essener Stadtgebiet demonstrieren am Montag Landwirte aus der Region für bessere Arbeitsbedingungen. Die Polizei die mit 500 bis 700 Traktoren rechnet, kündigt an, dass die Bauern von Süden aus und vom Norden aus in Richtung Berthold-Beitz-Boulevard unterwegs sein werden. Dort sollen sie sich gegen 13 Uhr versammeln. Die beiden Konvois, einer aus Bottrop und einer aus dem Essener Süden kommend, fahren dann zusammen vom Berthold-Beitz-Boulevard in Richtung Osten nach Bochum. Autobahnen sind von der Protestaktion der Landwirte nicht betroffen.

Die Landwirte aus dem Süden kommen aus Kettwig, fahren die Laupendahler Landstraße entlang, dann die B224 über Bredeney und Rüttenscheid bis zum Berthold-Beitz-Boulevard. Die Landwirte aus dem Norden kommen von der B224, Gladbecker Straße.

Ab Berthold-Beitz-Boulevard, wo beide Konvois zusammentreffen, geht es über die B 224 in Richtung Osten entlang der Grillo-, Katzenbruch-, Herzog-, Burggrafen- und Frillendorfer Straße nach Wattenscheid.