Bauhaus-Festival

Die Installation „win >< win“ ist ein Beitrag zum Festival „Try Again, Fail Again, Fail Better. Impuls Bauhaus“ der Folkwang Universität der Künste. Sie ist bis zum 15. Dezember zu sehen. Halle 5 der Essener Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 188, Fr - So 12 bis 18 Uhr. Eintritt 5/erm. 3 Euro.

Die Arbeit von Rimini Protokoll wird von einem Rahmenprogramm begleitet. Künstlerische Positionen zum Thema Raum präsentieren die Folkwang-Absolventen Anna Budniewski, Frieder Haller und Janik Weu vom 7. bis 15. Dezember in der Zollverein-Halle 6. Zum Festival-Abschluss zeigt die Chroeografin Marie-Lena Kaiser am 13. Dezember, 18 Uhr, eine Performance auf der Treppe der Direktion der Stiftung Zollverein, Bullmannaue 11.