Massive Störung: Ein umgestürzter Baum im Raum Essen sorgt am Freitagmorgen für Umleitungen im Bahnverkehr. Ein Zug muss abgeschleppt werden.

ÖPNV Baum im Gleis: Zugverkehr in Essen bis 14 Uhr eingeschränkt

Essen. Ein umgestürzter Baum in Essen sorgt am Freitag für Umleitungen im Bahnverkehr. Die Störung dauert voraussichtlich noch bis in den späten Mittag.

Ein umgestürzter Baum im Gleis zwischen Essen Hauptbahnhof und Essen Kray-Süd behindert am Freitagvormittag den Zugverkehr im Ruhrgebiet. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, ist der Streckenabschnitt nicht mit allen Zügen befahrbar, manche Linien werden umgeleitet.

Sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr sind betroffen. Wann die Reparaturen abgeschlossen sind? „Nicht vor 14 Uhr“, sagte ein Bahnsprecher auf Nachfrage dieser Redaktion.

Baum war kurz 7 Uhr auf die Gleise in Essen Kray-Süd gestürzt

Gegen 6.53 Uhr war die Meldung bei der Bahn eingegangen. Da waren Techniker noch dabei, den Schaden in einem Stellwerk in Oberhausen zu beheben. „Deshalb konnten wir auch nicht über Duisburg umleiten“, so der Sprecher.

Der Baum in Essen habe eine Oberleitung beschädigt, die repariert werden müsse. Zwei Züge waren aufgrund der Störung liegen geblieben: Eine Regionalbahn der Linie RB 40 konnte die Strecke später selbst verlassen. Ein Regionalexpress der Linie RE 42 hingegen musste mit einer anderen Lok abgeschleppt werden.

Zwei Züge seien aufgrund der kaputten Oberleitung fast zwei Stunden verspätet gewesen. Der Fernverkehr werde weiträumig umgeleitet. Zugausfälle könne es im Regionalverkehr geben. Die Störung habe damit Auswirkungen weit über Essen hinaus.

Diese Nahverkehrs-Verbindungen sind betroffen:

RE 1

RE 2

RE 5 (RRX)

RE 6 (RRX)

RE 11

RE 16

RB 33

RB 40

RE 42

S 1

Auf der Strecke des RE 1 und RE 11 gibt es laut Betreiber Abellio Einschränkungen. Ein Ersatzverkehr mit Taxen sei eingerichtet.

Die Züge der Linien RE 2 und RE 42 werden über Essen-Altenessen umgeleitet. Die Halte Mülheim (Ruhr) Hbf und Essen Hbf entfallen. Reisende nach Mülheim (Ruhr) Hbf werden gebeten ab Duisburg Hbf mit der Straßenbahn 901 zu fahren (Fahrzeit: 22 Minuten).

Reisende nach Essen Hbf sollen bis Essen-Altenessen und weiter mit der U-Bahn U 11, U 17 oder Straßenbahn 108 fahren. Die Fahrzeit beträgt 8 bis 11 Minuten.

Die Züge der Linie RE 42 aus Richtung Münster(Westf)Hbf mit dem Ziel Essen Hbf enden und beginnen in Gelsenkirchen Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Gelsenkirchen Hbf und Essen Hbf.

Die Züge des RE 5 fallen zwischen zwischen Wesel und Oberhausen-Sterkrade aus.

Der RE 16 fällt zwischen Essen und Bochum aus.

Die Züge der Linie RB 33 aus Richtung Aachen Hbf enden und beginnen in Duisburg Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Duisburg Hbf und Essen Hbf.

Die Züge der RB 40 fahren ab Hagen Hbf nur bis Bochum Hbf.

In der Folge kommt es bei Zügen der Linie S 1 zu Verspätungen und Teilausfällen. Kurzfristig kann es zu Änderungen im Zuglauf kommen.

Bisher haben gibt es keine Schätzungen, wie lange die Störung dauern wird.