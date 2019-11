Beste Chor im Westen: Frühes Aus für Essens „African Voices“

Der Traum vom Titel ist vorbei: Der Essener Gospelchor „St. Gertrud African Catholic Voices“ hat es nicht bis ins Halbfinale des NRW-weiten Wettbewerbs „Der beste Chor im Westen“ geschafft. Beim Vorentscheid in der Grand Hall auf der Essener Zeche Zollverein mussten sich die Sänger am Freitagabend gegen Ensembles wie den Jugendchor vom Theater Bonn und den Düsseldorfer Oberstufenchor „Encore“ geschlagen geben.

Zwar war Jurorin und Chartstürmerin Beatrice Egli beim mitreißenden Vortrag des Essener Gospelchores „ganz heiß“ geworden, und auch Popstar Giovanni Zarrella lobte besonders die tiefen Männerstimmen. Doch am Ende reichte es nicht, um zu den fünf Ensembles zu gehören, die beim Halbfinale am 6. Dezember dabei sein dürfen.

„Wir sind noch nicht der beste Chor im Westen, aber wir hoffen, es noch zu werden“

Seelsorger Sylvester Ejike Ozioko, der mit den „African Catholic Voices“ an jedem Sonntag in der Kirche St. Gertrud in der Essener Nordcity den Gottesdienst feiert, will den Kopf aber nicht hängen lassen: „Wir sind noch nicht der beste Chor im Westen, aber wir hoffen, es noch zu werden“, lächelt Ozioko und sagt weiter: „Wir sind sehr dankbar, dass wir dabei sein durften.“ Nun hoffe man auf eine weitere Gelegenheit, noch einmal in einer Live-Show sein Können präsentieren zu dürfen.