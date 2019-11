Bewaffnete Jugendliche überfallen Kiosk im Essener Norden

Nach einem bewaffneten Überfall in Essen-Altenessen fahndet die Polizei nach zwei Jugendlichen

Essen. Nach einem Überfall auf einen Laden an der Fundlandstraße in Altenessen fahndet die Polizei nach einem Duo. Täter flüchteten mit Tageseinnahmen.

Zwei bewaffnete Räuber haben am Mittwochabend einen Kiosk an der Fundlandstraße in Altenessen-Süd überfallen und die Tageseinnahmen erbeutet. Die Polizei fahndet nach den Unbekannten und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, bedrohten die beiden Jugendlichen gegen 22.45 Uhr die verängstigte und eingeschüchterte Kassiererin (67) und verlangten lautstark Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter über die Stauderstraße in Richtung Zollvereinstraße.

Die alarmierte Polizei konnte die Täter nicht mehr antreffen

Die über den Notruf verständigten Streifenbeamten fahndeten im Nahbereich, konnten die Täter aber nicht mehr antreffen. Die Polizei hofft daher, dass Anwohner oder Passanten die Räuber beobachtet oder verdächtige Beobachtungen rund um den Kiosk gemacht haben.

Die beiden männlichen, jugendlichen Räuber sollen von schlanker Statur gewesen sein und waren beide dunkel gekleidet. Beide Täter trugen Sonnenbrillen sowie Basecaps, um ihre Identität zu verschleiern. Kripobeamte suchten noch in derselben Nacht den Tatort auf und sicherten Spuren. Hinweise zu den jugendlichen Räubern können über die zentrale Rufnummer 0201/829-0 dem zuständigen Kriminalkommissariat für Raubangelegenheiten mitgeteilt werden.