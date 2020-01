Bischof stellt sich solidarisch an die Seite der Gemeinde

Bischof Franz-Josef Overbeck und Generalvikar Klaus Pfeffer haben sich nach der Ankündigung der Contilia GmbH, die Katholisches Klinikum Essen GmbH (KKE) verkaufen zu wollen, mit ihren Erscheinen auf der Pfarrgemeinderatssitzung am Donnerstagabend solidarisch an die Seite der Pfarrei St. Johann Baptist gestellt.

„Jetzt sei die Contilia am Zug“, sagte der Bischof. Gemeinsam mit vielen Partnern unterstütze er jedoch die Suche nach einer guten Lösung für die Stadt und für die Pfarrei. So werden sich Overbeck und Pfeffer unter anderem am kommenden Montag mit Oberbürgermeister Thomas Kufen treffen.