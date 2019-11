Die Vaestestraße in Burgltendorf liegt in einem wenig besiedelten Gebiet.

Essen. Im Essener Stadtteil Burgaltendorf, nahe an der Grenze zu Bochum und Hattingen, ist ein Bombenblindgänger gefunden worden.

Essen: Bombe im Stadtteil Burgaltendorf entdeckt

Ein Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist im Essener Stadtteil Burgaltendorf gefunden worden. Er wurde bei Bauarbeiten an der Vaestestraße entdeckt. Die Vaestestraße liegt kurz vor dem Städte-Dreieck Essen-Bochum-Hattingen in Ruhr-Nähe in einem wenig besiedelten Gebiet.

Bombe hat einen gefährlichen Zünder

Das Besondere: Die Bombe hat einen gefährlichen Säure-Zünder. Das macht sie schwerer berechenbar als Bomben mit einem so genannten Aufschlagzünder. Nach Angaben von Stadt-Sprecherin Jasmin Trilling sind insgesamt 1000 Bürger betroffen. Im „inneren Kreis“ 250 Meter rund um den Bombenfund müssen 278 gemeldete Bürger evakuiert werden; weitere 875 („äußerer Kreis“) müssen sich „luftschutzmäßig verhalten“, das heißt, sie müssen sich von der Seite abwenden, die zum Fundort hin liegt.

Burgruine liegt weit entfernt

Nach Angaben von Jasmin Trilling sind keine öffentlichen Gebäude oder größere Firmen von der Entschärfung betroffen. Auch die Burgruine in Burgaltendorf liegt weit genug entfernt.

Gebiet ist wenig besiedelt

Zur Stunde tagt der Krisenstab, bestehend aus Vertretern von Feuerwehr, Ordnungsamt und anderen Einrichtungen, um über die Entschärfung des Blindgängers zu beratschlagen.

Erst vor sechs Tagen, am Donnerstag, 21. November, waren zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg an einem Tag in Essen entdeckt worden – einer in Kray und einer in Altenessen-Süd. Für die Entschärfung der Bombe in Kray musste am Donnerstagnachmittag die A40 gesperrt werden.

Bürgertelefon eingerichtet

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Stadt hat ein Bürgertelefon eingerichtet: 0201 123 888