Bombe in Essen – Evakuierungsplan trotz Corona-Kontaktverbot

Essen. 1427 Menschen in Essen-Katernberg müssen evakuiert werden, damit eine Bombe entschärft werden kann. So soll das trotz Kontaktverbot gehen.

Im Rahmen von Bauarbeiten wurde am Mittwoch eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe in der Röckenstraße Höhe Hausnummer 11 im Essener Stadtteil Katernberg gefunden. Der Blindgänger hat einen Aufschlagzünder und muss noch heute entschärft werden.

Alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle werden bis zum Ende der Entschärfung evakuiert, teilt die Stadt mit. Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollte man sich während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.

Feuerwehr hat Corona-Lage im Blick

Es wird eine Betreuungsstelle für die Versorgung der zu evakuierenden Personen eingerichtet. Die Feuerwehr werde die „aktuell besondere Lage rund um das Coronavirus bei der Betreuung der Menschen vor Ort berücksichtigen“, heißt es in einer ersten Mitteilung der Stadt.

Im rot markierten Bereich darf sich während der Entschärfung kein Zivilist aufhalten. Im grün abgesteckten Bereich dürfen die Menschen nicht ihre Wohnungen verlassen und müssen die Fenster und Türen geschlossen halten. Foto: STadt / Essen

So sollen die von der Evakuierung betroffenen 1427 Personen in der Gustav-Heinemann-Gesamtschule während der Entschärfung Unterschlupf finden. Dort können Personen, die in einem Haushalt zusammenleben weitestgehend in einzelne (Klassen-)Räume aufgeteilt werden, so dass das Kontaktverbot eingehalten werden kann, so eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion.

An der Gustav-Heinemann-Schule sollen auch die Daten der evakuierten Personen erfasst werden. So können nachträglich alle benachrichtigt werden, falls eine Person in der Notunterkunft in den nächsten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet werden sollte.

Feuerwehr und Ordnungsamt weisen darüber hinaus daraufhin, dass Kraftfahrzeuge während der Evakuierung und Entschärfung von der Straße entfernt werden sollen; vorhandene Gasgeräte sind abzusperren.

Mit Behinderungen des Straßenverkehrs und des Nahverkehrs ist zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Das Bürgertelefon zur Bombenentschärfung wird unter der neuen Nummer 123-8881 eingerichtet. Derzeit sind 215 Kräfte im Einsatz

