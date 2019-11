Bombenfund Bombenfund am Donnerstag in Kray - A 40 muss gesperrt werden

Essen. Live-Ticker: An der Schönscheidtstraße in Essen-Kray wurde ein Blindgänger gefunden, der Donnerstag entschärft wird. Die A 40 wird gesperrt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bombenfund am Donnerstag in Kray - A 40 muss gesperrt werden

Bei Sondierungsarbeiten wurde in Kray in Höhe Schönscheidtstraße 28 ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die britische Fünf-Zentner-Bombe wird nach Angaben der Stadtverwaltung noch am Donnerstag entschärft. Wir berichten über aktuelle Entwicklungen in unserem Live-Ticker.

13.17 Uhr.

Der Entschärfer, Frank Stommel von der Bezirksregierung Düsseldorf, ist bereits vor Ort. Die Bombe liegt nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Mike Filzen in etwa acht Metern Tiefe. Auf dem Baugelände an der Schönscheidtstraße war gezielt nach Blindgängern gesucht worden.

13.13 Uhr. Feuerwehr-Sprecher Mike Filzen hat auf Facebook die Nachricht veröffentlicht, dass dies die 21. Entschärfung in diesem Jahr ist, bei der Führungsstab einberufen wurde. Der Führungsstab setzt sich aus Mitarbeitern von Feuerwehr, Ordnungsamt und weiteren Institutions-Vertretern zusammen.

12.50 Uhr. Anwohnerinnen und Anwohner, die im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle wohnen oder arbeiten, werden gebeten, sich schon jetzt auf die Entschärfung einzustellen. Bis zum Abschluss der Entschärfung sind alle Wohnungen und Gebäude zu evakuieren.

Im Radius von 250 bis 500 Metern müssen sich Anwohner an der von der Bombe abgewandten Seite ihrer Wohnung aufhalten

Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollten sich Anwohnerinnen und Anwohner während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen, oder den Keller aufsuchen. Auch in diesem Bereich rät das Ordnungsamt, Autos vorsorglich von der Straße zu entfernen.

Für die Entschärfung wird auch die Autobahn A40 kurzzeitig gesperrt werden müssen. Mit weiteren Behinderungen des Individualverkehrs und des ÖPNV ist laut Stadt ebenfalls zu rechnen. Genauere Angaben zum Sperrbereich und zu den Sperrzeiten folgen in Kürze. Mit weiteren Behinderungen des Individualverkehrs und des ÖPNV ist ebenfalls zu rechnen.

Betreuungsstelle und Info-Hotline für Bürger wurden sind eingerichtet

Die Betreuungsstelle in der Franz-Dinnendahl-Realschule (Schönscheidstraße 174) ist eingerichtet und kann nach Angaben der Stadt ab sofort genutzt werden. Auch eine Informationshotline wurde eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort unter (0201) 123 88 88 informieren.

Aktuelle Informationen zur Bombenentschärfung gibt es hier, auf dem Portal der Stadt Essen www.essen.de und auf dem offiziellen Facebook-Account der Stadt Essen unter https://www.facebook.com/StadtportalEssen.