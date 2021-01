Bombenentschärfung in Essen: Am Samstag wird ein Blindgänger in Essen Kupferdreh entschärft. (Symbolbild)

Blindgänger Bombenfund in Essen: Blindgänger wird Samstag entschärft

Essen. In Essen-Kupferdreh ist am Freitag bei Bauarbeiten ein Blindgänger gefunden worden. Die Bombe soll am Samstag entschärft werden.

Wie die Stadt Essen mitteilt, ist auf dem Baufeld am Wieselbach in Essen-Kupferdreh eine Bombe gefunden worden. "Witterungsbedingt erfolgt heute keine Entschärfung mehr", teilt die Stadt Essen auf Facebook mit. Der Fundort des Blindgängers werde gesichert, der Kampfmittelräumdienst sei dann ab Samstag im Einsatz.

Derzeit sei noch nicht abzusehen, wann und wie viele Anwohner ihre Häuser verlassen müssen. "Voraussichtlich wird in der Nähe eine Betreuungsstelle eingerichtet", sagt die Stadt. Eine entsprechende Karte soll am Samstag veröffentlicht werden. Bombe in Essen entschärft - Autobahn 44 wieder frei

Im August war im Wohngebiet Dilldorfer Höhe im Essener Stadtteil Kupferdreh eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. . (ck)

