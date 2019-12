Essen-Frintrop. Armin Feldmann war über 40 Jahre Wirt in Frintrop. Jetzt feierte das beliebte Original seinen 80. Geburtstag

Frintroper Wirt-Legende und Schlitzohr feiert 80. Geburtstag

In seinem Stadtteil ist er eine lebende Legende. Und dementsprechend voll war es auch anlässlich seines runden Geburtstags. Armin Feldmann, langjähriger Wirt im „Haus Feldmann“ an der Leostraße in Frintrop, feierte jetzt seinen 80. Geburtstag. Zu den Gratulanten zählte auch Brauereichef Axel Stauder, schließlich hatte der Jubilar zu seiner aktiven Zeit als Wirt über 40 Jahre mit der Privatbrauerei aus Altenessen zusammengearbeitet.

„Armin Feldmann hat mit dem ,Haus Feldmann’ eine echte Institution geschaffen“, findet auch Axel Stauder. „Er ist und bleibt ein Vollblutgastronom.“ Und so musste die Geburtstagsfeier selbstverständlich in „seiner“ Gaststätte stattfinden.

In Essen-Frintrop führte Altersjubilar 35 Jahre lang das „Haus Feldmann“

Über 35 Jahre hatte er mit seiner 2016 verstorbenen Frau das „Haus Feldmann“ betrieben, die urige Kneipe war in dieser Zeit zu einem der beliebtesten Treffpunkte in Frintrop geworden. „Es war eine richtige Arbeiterkneipe. Alles hat sich da getroffen. Zu Glanzzeiten war sie immer brechendvoll, wie die Gaststätte meines Vaters am Markt“, erinnert sich zum Beispiel Peter Lotz. Der 56-jährige Frintroper ist seit 40 Jahren Stammgast im „Haus Feldmann“. Noch heute trifft er sich sonntags – mit Ehefrauen – zum Knobeln.

Essen Angeln und Skat Obwohl Armin Feldmann dem „Haus Feldmann“ natürlich noch mit Rat und Tat zur Seite steht, kann er sich mittlerweile aber auch verstärkt um sein Hobby, das Angeln, kümmern. Außerdem trifft er sich jeden Dienstag und Donnerstag bei der Awo an der Unterstraße zum Skat. Das „Haus Feldmann“:

2 710 41 76

Vor 15 Jahren wollte sich Armin Feldmann, den Peter Lotz anerkennend als „großes Schlitzohr“ bezeichnet, in den Ruhestand zurückziehen und die Kneipe an Pächter abgeben. Daraus wurde ein latenter Unruhestand: Wann immer es nicht so richtig lief, übernahm Armin Feldmann wieder hinter der Theke und hielt den Laden auf Kurs.

Stauder-Brauerei aus Essen-Altenessen war viele Jahre an seiner Seite

Stauder war als Partner in (fast) allen Jahren an seiner Seite. Wobei sich die Essener Brauerei zunächst noch gegen die Konkurrenz behaupten musste. Armin Feldmann, der gerne auch ein Alt-Bier genießt, erinnert sich: „In den frühen Jahren hatten wir noch mehrere Biersorten am Zapfhahn. Aber irgendwann haben wir nur noch auf Stauder gesetzt. Zum einen wollte es die Kundschaft, zum anderen schätze ich den persönlichen Kontakt zur Brauerei. Das war immer eine faire Zusammenarbeit auf Augenhöhe.“

Und mit Heidi Seidel hat er seit Januar 2018 jetzt auch endlich eine Nachfolgerin, die nahtlos an seine Erfolge anknüpfen kann. „Das passt einfach. Hier werden sich die Bälle perfekt zugespielt“, beschreibt auch Axel Stauder die Chemie zwischen der neuen Chefin und dem Kneipengründer.