Im Essener Westen finden auffällige Kinder jetzt eher Hilfe

Essen-Altendorf/Bochold. Kindern kann durch individuelle Förderung geholfen werden, und zwar schon in der Kita. In Altendorf und Bochold hat ein Pilotprojekt Halbzeit.

Zeitlich befristete Projekte sind oftmals ein Grund für Enttäuschungen. Denn ihre Absichten und Ideen mögen noch so gut sein, aber wenn Projekte nach zwei Jahren auslaufen und die Finanzierung stoppt, müssen sich die Beteiligten neue Aufgaben suchen. Vielleicht wieder nur für zwei Jahre. In Altendorf und Bochold ist es jetzt ähnlich. Dort läuft seit Jahresbeginn das Pilotprojekt „Kinder gesund und stark machen!“, durchgeführt vom Jugendamt gemeinsam mit dem Bochumer Verein „Plan B – interkulturelle Kinder- und Jugendhilfe“.

Sechs Kindertagesstätten machen mit, und zwar in Altendorf die ev. „Blaue Kita“ an der Ohmstraße, die städtische Kita Heinrich-Strunk-Straße und die Kita Krümelpott im Mehrgenerationenhaus an der Kerkhoffstraße; in Bochold beteiligten sich die städtische Kita Flözstraße, die Awo-Kita Minna-Deuper-Haus an der Germaniastraße sowie die ev. Kita Himmelszelt.

Personalverstärkung hilft den Erzieherinnen

Ein Experten-Team kümmert sich zwei Jahre lang um verhaltensauffällige Kinder in sechs Kindertagesstätten. Foto: Plan B

In allen sechs Einrichtungen ist die Bewertung des Projekts sicherlich so, wie es Heike Ruhnau ausdrückt. Sie leitet die „Blaue Kita“ nahe der Bockmühle derzeit kommissarisch und schwärmt geradezu: „Wir profitieren total davon.“ Und meint damit gleichermaßen die Kinder wie auch das Personal. Denn durch das Plan-B-Projekt erhalten die Kitas wenigstens stundenweise personelle Verstärkungen. Sechs Sozialpädagoginnen, Heilpädagoginnen und Psychologinnen mit jeweils einer halben Stelle finden dreieinhalb Stunden täglich Zeit, sich um Kinder zu kümmern, deren Entwicklung verzögert oder deren Verhalten auffällig ist. Das Land stellt dafür 372.000 Euro zur Verfügung, aber eben befristet auf zwei Jahre. Ein dauerhaftes und nachhaltiges Arbeiten wird so erschwert und ist beendet, wenn erste Erfolge erkennbar werden.

Ziel ist die dauerhafte Finanzierung

Klaus Tanschek, im Jugendamt Leiter der Bezirksstelle Essen-West, ist sich dessen bewusst und kündigt an: „Wir wollen die Arbeit in die Regelfinanzierung bekommen.“ Bei anderen Hilfen zur Erziehung sei das bereits gelungen.

Essen 171 Kinder werden gefördert Die Träger der beteiligten Kindertagesstätten sind sowohl konfessionell, städtisch oder privat organisiert. Jeden Monat kommen die Teilnehmer zur Konferenz zusammen. Insgesamt werden derzeit 171 Kinder in die Förderung einbezogen. Sie sind nicht alle extrem auffällig, aber jede Unterstützung kommt ihnen zugute.

Denn in den Schulen ist den Erziehungsprofis seit langem aufgefallen, dass die betreffenden Kinder und ihre Familien deutlich eher Unterstützung brauchen: „Nur eine intensive Einzelförderung deutlich früher, nämlich bereits in der Kindertagesstätte, ist hier erfolgversprechend.“

Bei den Kindern kommen Bewegungsspiele, Sprachförderung, Bastelstunden und auch Mitmachnachmittage mit den Eltern bestens an. „Die Kinder sind geradezu scharf darauf, in die kleinen Gruppen zu kommen“, berichtet Heike Ruhnau jetzt nach der Hälfte der Projektzeit.