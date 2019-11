In Essen-Borbeck blickt Optiker positiv aufs Einkaufszentrum

Essen-Borbeck. Innerhalb des Borbecker Einkaufszentrum zieht Augenoptiker um und vergrößert sich. Weil er an diesem Standort glaubt.

Wenn das kein Bekenntnis zum Standort Borbeck ist: Nach 42 Jahren am Germaniaplatz wechselt „Optik Breiderhoff“ die Marktstraße hinunter zur Ecke Rechtstraße. Das ist mehr als nur die 72 Schritte vom alten zum neuen Geschäft – es ist ein Riesenschritt. Und nicht der einzige Lichtblick für die Einkaufszone, die – auch nach dem Aus von Elektro Balster – so manches leere Schaufenster hat.

Der kommende 1. Adventssonntag, 1. Dezember, ist in Borbeck von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen. Außerdem lädt der 25. Weihnachtsmarkttag ab 11 Uhr auf dem Borbecker Platz zum Bummeln ein. Und Bürgermeister Rudolf Jelinek eröffnet um 16.30 Uhr zudem die 69. Lichtwochen in Borbeck.

Viel los also im Borbecker Zentrum, wo nun auch Optik Breiderhoff am Sonntag zur Eröffnung des neuen, 200 Quadratmeter großen Geschäfts einlädt. Seit acht Jahren führt Giovanni Graffweg das Fachgeschäft, das einst sein Onkel Edwin Breiderhoff gegründet hatte. Nach seinem Tod übernahm es sein Bruder Alfried, der es zu Beginn des Jahrzehnts an seinen Sohn Giovanni Graffweg weitergab. Der 38-jährige Freund alter Autos ist Augenoptikermeister und weiß: „In ein größeres Geschäft zu wechseln ist eine Überlegung wert. Schließlich muss ich ja noch 30 Jahre arbeiten.“

Zwei neue Geschäfte in Essen-Borbeck

Mitentscheidend war, dass die fünfköpfige Belegschaft nun Sozialräume und der Chef selbst ein Büro bekommt, außerdem stehen zwei Messräume für die Drei-D-Augenglas-Bestimmung zur Verfügung. „Und wir möchten in die Vorsorge gehen und zu einem Sehzentrum werden“, blickt Giovanni Graffweg optimistisch in die Zukunft.

Essen „Flickenteppich“ wird im Frühjahr beseitigt Die Borbecker sprechen vom „Flickenteppich“ – und meinen das Pflaster auf der Rechtstraße. Seit die Stadtwerke neue Leitungen verlegt haben, wechseln Asphalt und Pflaster einander ab. Im kommenden Frühjahr soll nun endlich dieser Zustand ein Ende finden. Das wurde auf einem Ortstermin mit Politik, Verwaltung und CeBo besprochen. Zu klären ist aber noch, ob und wie die Anwohner an den Kosten für den rutschfesten Belag beteiligt werden.

Das möchte auch Klaudia Ortkemper, die Vorsitzende des Initiativkreises Centrum Borbeck (CeBo). Sie freut sich über ein neues vietnamesisches Restaurant in der Gerichtsstraße sowie über ein „Frozen Yogurt“-Geschäft in einer ehemaligen Gaststätte an der Marktstraße.

Sorgen bereiten dagegen Immobilienbesitzer Jürgen Becker die landesweiten Schließungen von Bankfilialen. Er befürchtet, dass auch das Borbecker Zentrum davon nicht verschont bleibt, obwohl es noch keine konkrete Nachrichten gibt. „Beim Gang zur Bank oder Sparkasse hat man immer viele Bekannte getroffen. So etwas fällt mehr und mehr weg, man sieht sich kaum noch.“

Dass Optik Breiderhoff in die ehemalige Parfümerie Mikus wechselt, sieht auch er positiv: „Da hat Frau Mikus Glück gehabt, dass er da ‘rein geht. Denn es wird immer schwieriger, einen Nachfolger zu finden.“