Die Kfz-Zulassungsstelle im Bürgeramt Borbeck ist am Dienstag, 25. Februar, geschlossen. Am Mittwoch, 26. Februar, ist sie wieder geöffnet.

Essen-Borbeck. Die Nebenstelle der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde in Borbeck wird am Dienstag, 25. Februar, aufgrund technischer Umstellungen ganztägig geschlossen bleiben. Borbeckerinnen und Borbecker, die an diesem Tag Kfz-Zulassungsangelegenheiten erledigen möchten, können in dieser Zeit die Hauptstelle im Globus-Center Steele, Kaiser-Otto-Platz 1-5, aufsuchen. Ab Mittwoch, 26. Februar, ist die Nebenstelle wie gewohnt erreichbar, teilt die Stadtverwaltung mit.