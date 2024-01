Kirchenleuchten „Ecclesia Lumina“ erstrahlt in Essen

Die Vorbereitungen laufen: Lichtkünstler Martin Lenze hält den ersten Laserstrahler in der Hand. Das Kirchenleuchten am 26. und 27. Januar wird erneut spektakulär.

Essen-Schönebeck Spektakuläre Show kommt zurück in die Schönebecker Kirche St. Antonius Abbas. Ein erster Rundgang mit Lichtkünstler Martin Lenze

Licht aus – Spot an: Mit optischen Effekten, die in den 1970er-Jahren in Ilja Richters „Disco“ noch spektakulär rüberkamen, kann eine Veranstaltung im 21. Jahrhundert kaum noch punkten. In Schönebeck ist man auf der Höhe der Zeit – wenn nicht sogar weit voraus: Hier hat man eine spektakuläre Veranstaltung entwickelt, die alljährlich immer mehr Menschen begeistert. Am 26. und 27. Januar findet „Ecclesia Lumina“ statt, eine Mischung aus Musik, Klängen, Lichteffekten, Lasershow und Live-Auftritten.

Martin Lenze schreitet die Kirche St. Antonius Abbas in Schönebeck ab, geht die Treppenstufen zum Altar hinauf und hinunter, blickt in den Kirchenraum. „Von hier aus kommen die Laser“, erklärte er, die Arme stellen den Winkel der Strahlen nach. „Die kommen langsam von unten hoch und dann bis zum Fuß der ersten Reihe. Höher geht nicht, wir wollen den Leuten ja nicht in die Augen strahlen.“ Noch ist hier bis auf die letzten Reste der Weihnachtsdeko nichts zu sehen, alles findet vor dem geistigen Auge des Künstlers statt. Es gibt noch keine Strahler, keine Laser, und geprobt haben die Darsteller auch noch nicht – das alles geschieht erst kurz vor der ersten Vorstellung. Doch am Computer, versichert Lenze, sei die Show bereits bis ins kleinste Detail ausgearbeitet.

Essener Ingenieur mit Vorliebe für Laser

Als „Lichtkünstler“ wird Lenze immer bezeichnet, wenn er bei „Ecclesia Lumina“ seine Finger im Spiel hat. Doch von Haus aus ist er eigentlich Chemieingenieur für Verfahrenstechnik im Bereich Verbrennung. „Ich habe in der Energiebranche gearbeitet“, sagt er und meint damit insgesamt 27 Jahre bei Siemens in Mülheim. Brenner für Gasturbinen hat er mitentwickelt und die entsprechenden Prototypen und Testprüfstände dafür gebaut. „Es ging darum, die Hochleistungsbrenner für die verschiedenen Brennstoffe zu testen und zu verbessern und die entsprechenden Anforderungen im Hinblick auf Emissionen und Betriebsfähigkeit zu optimieren.“ Doch Gas war aus bekannten Gründen irgendwann nicht mehr ganz so „en vogue“ wie früher, was dazu führte, dass Lenze vor zweieinhalb Jahren bei Siemens ausstieg. Heute ist er noch freiberuflich als Ingenieur tätig, „und parallel hatte ich immer diese Sache mit dem Licht, also Beleuchtung im kleinen Rahmen“.

Ein Chor war es, der „diese Sache mit dem Licht“ 2012 ins Rollen brachte. In der Gemeinde St. Antonius Abbas in Schönebeck sang Lenze im Gospelchor, und es kam die Idee auf, das Ganze doch mal zu filmen, „um zu sehen, wie wir im Konzert performen“. Traditionell steht ein Chor in der Kirche meist eher im Dunkeln, und so war für die Aufnahmen Licht gefordert. Und nicht nur das: „Man hat ja in der Kirche oft dunkle Klamotten an und steht dann vor einer dunklen Kirchenwand. Da habe ich ein bisschen Ambiente-Licht gemacht, die Säulen beleuchtet, den Altar, die Apsis – und das war super.“

Pop-Oratorium im Essener Dom inszeniert

Prompt kamen weitere Anfragen, etwa für ein Pop-Oratorium 2017 im Essener Dom: 50 Sängerinnen und Sänger, Band, Orchester rückte Lenze ins rechte Licht. Auch beim Chor kam das gut an: „Jetzt konnten die endlich mal ihre Noten auch während des Konzerts vernünftig lesen.“ Seitdem ist Lenze in Sachen Beleuchtung immer auf dem neusten Stand und schaut, was in der Veranstaltungstechnik geboten wird. „Ich bin halt Ingenieur und technisch geprägt“, sagt er. Das Schöne an Projekten wie diesen aber sei es, „über den Tellerrand hinauszuschauen und die Technik mit Kreativität zu paaren – das ist genau mein Ding.“ Und das führt dann schließlich zu „Ecclesia Lumina“: 2018 stand es um St. Antonius Abbas nicht gut: Wie viele andere katholische Kirchen in Essen war auch die in Schönebeck infolge des vom Bistum verordneten Pfarreientwicklungsprozesses (PEP) und der erforderlichen Sparmaßnahmen von der Schließung bedroht. „Unser Ziel war es, Kirche attraktiver zu gestalten und erlebbar zu machen“, erinnert sich Lenze, der sich im so genannten Arbeitskreis Event engagierte.

„Ecclesia Lumina“ inszenierte 2022 die Ostergeschichte. Foto: Ecclesia Lumina

Man machte mit Infoständen auf die Situation aufmerksam, präsentierte sich auf dem Bauernmarkt – und in Lenzes Kopf entstand „Ecclesia Lumina“. „Ich wollte eine Veranstaltung in die Kirche kriegen, die nicht reinen Konzertcharakter hatte, sondern einen Bezug zur Kirche hatte.“ Und so inszenierte er 2019 erstmals eine Lichtshow mit Musik und Soundeffekten zum Thema Schöpfung. „Ich habe draußen einen riesigen Scheinwerfer aufgebaut, um den Sonnenaufgang durch die Fenster darzustellen.“ Der Essener Musikproduzent und Klangdesigner Nils Mosh komponierte Soundcollagen und nahm Geräusche auf. Lenze: „Wir haben Weihwasser ins Taufbecken gekippt und aufgenommen und sind sogar auf den Kirchturm gekraxelt, um den Klang der Glocke einzufangen.“

Tickets Es gibt acht Vorstellungen von „Ecclesia Lumina“: Sie finden am Freitag und Samstag, 26. und 27. Januar 2024, jeweils um 17.30 Uhr, 18.30 Uhr, 19.30 Uhr und 20.30 Uhr statt. Einlass jeweils 15 Minuten vorher .Für die Vorstellungen um 19.30 und 20.30 Uhr sind noch Karten verfügbar. Erwachsene zahlen 15 Euro, Zuschauer unter 18 Jahren zahlen 8 Euro. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft, die Veranstalter empfehlen aber den Vorverkauf. Tickets gibt es unter www.ecclesia-lumina.de sowie nach der Sonntagsmesse von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Bücherei der Gemeinde St. Antonius Abbas, Kiek ut 6. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern soll in den Erhalt der pastoralen Gebäude und das Projekt „Talita Kumi“ für Frauen und Mädchen in Ecuador fließen.

Und so entwickelte sich das Spektakel von Jahr zu Jahr weiter. Irgendwann wollte auch noch die Tanzgruppe „Police Revolution“ der Polizei NRW unbedingt mit dabei sein. Normalerweise tritt das Ensemble vor größerem Publikum auf, etwa in der Kölner Lanxess-Arena vor knapp 3000 Zuschauern. Die Auftritte in Schönebeck mit Licht, Musik, Klängen, Worten und Lasershow ist auch für das Ensemble eine neue Herausforderung – doch sie hoben im vergangenen Jahr die Veranstaltung noch einmal auf ein neues Level und werden auch 2024 wieder dabei sein.

Ging es im ersten Jahr um die Schöpfung, so drehte sich das Licht- und Musikevent 2020 um die Arche Noah. Nach Corona gab es etwas verspätet die Ostergeschichte, und nun wird es um Moses gehen. Der Auszug aus Ägypten, die zehn Gebote und die Befreiung seines Volkes werden mithilfe von Musik und Lichtkompositionen thematisiert. Man kann es sich geradezu vorstellen, wie sich das lasergenerierte Meer in der Kirche teilt. Mehr zum aktuellen Programm will der Künstler allerdings noch nicht verraten.

Übrigens: Im kommenden Jahr feiert St. Antonius Abbas 100-jähriges Bestehen. Ehrensache, dass es zum Geburtstag eine spektakuläre Jubiläumsshow geben wird. Und so wird Lenze sich schon bald wieder an den Rechner setzen, das 3D-Modell der Kirche aufrufen und ein erstes Konzept entwickeln. Noch steht das Thema nicht fest, aber man kann eines schon sagen: Es wird spektakulär.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Borbeck und West