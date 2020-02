Die sechs katholischen Alten- und Pflegeheime im Essener Nordwesten werden künftig unter dem Dach der „Nikolaus Groß Stiftung Essen“ betrieben. Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit in einem immer härten umkämpften Markt gesichert werden. „Wir sehen Vorteile, die durch die Schaffung einer eigenen Infrastruktur entstanden sind: Eine gemeinsame Essensversorgung und eine Energiegesellschaft bedeuten zusätzliche Synergieeffekte“, verdeutlicht Georg Gal, der Vorstand der Stiftung.

Altenheime im Essener Nordwesten versprechen sich eine höhere Attraktivität

Auch die Attraktivität für gute Arbeits-, Fach- und Führungskräfte werde deutlich erhöht. Georg Gal: „Karrierechancen und Expertenwege sowie gute Verdienstmöglichkeiten können nun auch einrichtungsübergreifend angeboten werden.“ Die Mitarbeitervertretung habe der neuen Stiftungsstruktur zugestimmt: „Alle Arbeitsverträge, inklusive einer attraktiven Altersvorsorge, bleiben unverändert.“

Die Struktur der katholischen Unternehmen ist für Außenstehende zum Teil schwer durchschaubar. Doch auch innerhalb der Kirche wurden die Entscheidungswege immer komplizierter, zumal längst nicht mehr so viele Ehrenamtliche sich um die Belange kümmern. Die sechs Altenheime arbeiteten seit vier Jahren in Form einer Geschäftsbesorgung zusammen. Standen weitreichende Entscheidungen wie etwa die Modernisierung eines Altenheims an, mussten allein schon vier Kirchenvorstände einzeln informiert – und überzeugt – werden. Weitere Gremien kamen hinzu. Es habe sich die Frage gestellt, so Georg Gal, wie die Versorgung sichergestellt und die Seelsorge langfristig gewährleistet werden könne. Steuerliche Aspekte spielten eine weitere Rolle. Nach einem Jahr der Beratung habe dann festgestanden, dass eine rechtlich eigenständige Stiftung kirchlichen Rechts die praktikabelste Lösung sei.

Stiftungsurkunde wurde am Nikolaustag genehmigt

Nachdem auch das Bistum seinen Segen gegeben hatte, wurde ausgerechnet am Nikolaustag 2019 die Stiftungsurkunde von der Bezirksregierung genehmigt. Die vier Kirchengemeinden gaben ihr Gesellschaftsvermögen von insgesamt 450.000 Euro ein.

Nach den zahlreichen Investitionen in die Gebäude werde nun erst einmal am katholischen Profil der Einrichtungen gearbeitet, betont Heinrich Hüskes, stellv. Vorsitzender des Kuratoriums.

Begrüßt wird die Namensgebung von Thomas Groß, einem Enkel des katholischen Widerstandskämpfers Nikolaus Groß, der vor 75 Jahren von den Nationalsozialisten in Plötzensee ermordet wurde: „Für uns als Familie ist das ein guter Tag. Das Erbe des Großvaters hat eine Wirkung in die Zukunft“, sagte er am Freitag bei der Vorstellung der neuen Unternehmensstruktur.