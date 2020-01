Polizeipräsident fordert mehr Einsatz gegen rechte Fans

Zusammenleben, Sport und Freizeit in Essen: Zu diesen Themen fand in der traditionsreichen Turnhalle der TuS 84/10 Essen, die in naher Zukunft dem Neubau des Hallenbads Borbeck weichen soll, am Sonntag eine Talkrunde statt. Die Redner, Polizeipräsident Frank Richter, Patrick Korte, Schwergewichtsboxer aus Borbeck (IBO Continental heavyweight champion), sowie Christian Hülsmann, ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender von Rot-Weiss Essen und vormaliger Stadtdirektor, sprachen über die Bedeutung von Sport in der Gesellschaft. Zu der Veranstaltung hatten der Borbecker Bürger- und Verkehrsverein, die TuS 84/10 Essen, sowie CeBo – Initiativkreis Centrum Borbeck eingeladen.

Stadt Essen hat in vergangenen zwölf Jahren 100 Mio. Euro in den Sport investiert

Auch zahlreiche Politiker interessierten sich für das Stadtgespräch, zum Beispiel (von links) Michael Schwamborn, Thomas Kutschaty, Rainer Marschan, Oliver Kern und Erika Küpper (alle SPD) sowie CDU-Ratsherr Klaus Diekmann (nicht auf dem Bild). Foto: Kerstin Kokoska / Funke Foto Serice

Zur allgemeinen sportlichen Situation in Essen äußerte sich zunächst Christian Hülsmann: „Uns fehlt in Essen zwar ein Bundesligist, wir können aber im Breitensport, auch bezogen auf die Qualität, mit Städten wie Dortmund mithalten.“ Auf die Frage, ob die Stadt bereits genug für den Sport tue, antwortete er, dass diese seit 2008 über 100 Millionen Euro in die Sportstätten und Bäder investiert habe. Dazu kämen noch die Kosten für den Stadionneubau an der Hafenstraße. Er sei stolz darauf, wieviel die Stadt in den letzten Jahren in den Sport investiert habe.

Hülsmann sprach auch seine Arbeit für Rot-Weiss Essen an: „Wenn man für RWE aktiv ist, weiß man, was Demut heißt. Es ist ein ganz tolles Erlebnis, dass Rot-Weiss im Schnitt vor über 10.000 Fans spielt“. Dies sei Spitzenwert aller Regionalligen in Deutschland. „Durch diesen hohen Zuschauerschnitt und neue Sponsoren hat RWE mittlerweile größere Entscheidungsfreiheit. Nur dank diesen zwei Faktoren kann der Verein nach der Insolvenz überleben“, sagte er.

Essen Nun wird bereits über das 3. Stadtgespräch nachgedacht Das erste Borbecker Stadtgespräch fand im vergangenen Jahr im Borbecker Hallenbad statt. Diesmal wurde die Turnhalle an der Germaniastraße ausgewählt. Nachdem auch die zweite Talkrunde erfolgreich über die Bühne gebracht wurde, überlegen die Veranstalter nun, wo und wie die dritte Auflage stattfindet.

Sponsoren und Fans sind auch für Patrick Korte wichtig: „Ich lebe von Sponsoren. Ohne sie wäre es nicht möglich, mich so intensiv auf das Training zu fokussieren. Außerdem kann ich mich glücklich schätzen, so viele treue Fans zu haben“, sagte der Schwergewichtsboxer, der sich unter dem Motto „Essen hält zusammen“ für zahlreiche soziale Projekte engagiert. Seiner Meinung nach mangele es aber vielen Vereinen an Sponsoren.

Vereine sollen nicht für die Kosten von Polizeieinsätzen geradestehen

Klaudia Ortkemper (CeBo) begrüßte gemeinsam mit dem Spielmannszug In Treue fest die etwa 100 Gäste in der Halle des TuS 84/10 an der Germaniastraße. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Für Polizeipräsident Richter hat Sport generell eine Aufgabe in der Gesellschaft: „Es ist ein Team- und Gemeinschaftserlebnis und damit auch essenziell für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Einerseits lernen junge Menschen so, was es heißt, sich mit anderen zu messen, andererseits vermittelt Sport aber auch immer Regeln und Werte“. Sport verbinde seiner Ansicht nach außerdem über Parteien und Religionen hinweg.

Richter, der seinerseits Fan von Rot-Weiss Essen ist, thematisierte aber auch die Schattenseiten von Fankultur: „Im Fußball gibt es leider häufig Risikospiele, und dazu kommt noch, dass wir bei einigen Fans rechte Tendenzen erkennen. Dabei sind die Vereine, die Fans aber auch die Gesellschaft gefordert“, sagte er. Man solle aber keine Spiele abbrechen, sondern diese Leute mithilfe von Polizeibeamten und Ordnern aus der Masse herausholen, um nicht alle Fans für die Taten von einigen Wenigen zu bestrafen. Dazu brauche man aber mehr Personal bei der Polizei.

Richter ist außerdem nicht der Meinung, dass Vereine für zusätzliche Einsatzkosten zahlen sollten. „Im Stadion ist es normalerweise verhältnismäßig ruhig. Der Veranstalter kann nicht für alles verantwortlich sein, was vor und nach der Veranstaltung passiert“, sagte er.