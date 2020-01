Der Fahrradstreifen am Einkaufszentrum Frintrop ist ein Ärgernis. Ein Halteverbot kann nur eine Zwischenlösung sein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sinnvoll ist nur eine Verlängerung des Schutzstreifens

„Blödsinn“ nannte ihn Bezirksbürgermeister Helmut Kehlbreier, von „Humbug“ spricht sein SPD-Kollege Ulrich Schulte-Wieschen, und von „Schildbürgerstreich“ ein Frintroper Radfahrer. Sie alle haben recht: Der Fahrradstreifen vor dem Frintroper Einkaufszentrum ist in dieser Form eine Fehlplanung und kann nicht so bleiben. Denn er ist tückisch, sowohl für Autofahrer, die mal schnell am Straßenrand parken möchten, als auch für Radfahrer, die unvermittelt in einer Sackgasse stranden.





Die örtlichen Politiker haben den Bebauungsplan abgesegnet. In der Annahme, dass die Sicherheit der Radfahrer am Knotenpunkt erhöht werde. Das versicherten ihnen die Experten, ohne zu erwähnen, dass die gesamte Planung an der Grundstücksgrenze endet. Niemand hat sich offenbar für die Folgen interessiert. Das haben jetzt die Radfahrer auszubaden, die – einmal mehr – mit einer unausgegorenen Radwegeführung leben müssen.







Die Lösung kann tatsächlich nur in der Verlängerung des Radstreifens liegen – auch wenn dadurch Parkplätze wegfallen. Das muss zu verkraften sein, denn wer genau hinsieht, wird erkennen, dass auf dem Fahrradstreifen auch dann geparkt wird, wenn der große, neue Parkplatz noch längst nicht komplett belegt ist. Dass zu Spitzenzeiten wie freitagnachmittags der Parkraum eng wird, ist so. Aber letztlich gab es in Frintrop noch nie so viel Parkraum wie jetzt – der auch von Dauerparkern blockiert wird.





Noch mehr Parkplätze und noch weniger Raum für Radfahrer wird dieses Problem also nicht lösen.