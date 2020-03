Hilfe in der Coronakrise – die erhoffen wir uns vom Arzt, im Krankenhaus, auch in der Apotheke. Doch in einer Tischlerei? Diese Hilfe gibt es tatsächlich – im traditionsreichen Familienbetrieb Gröf an der Aktienstraße in Schönebeck. Denn er baut jetzt in Windeseile Schutzwände aus Plexiglas für Verkaufstheken. Seit Freitag steht bei Anke und Carsten Gröf das Telefon nicht mehr still.

Angst vor Infektion ist in Essener Betrieben groß

Denn überall, wo das Verkaufspersonal im direkten Kontakt mit den Kunden steht, ist die Angst vor einer Ansteckung groß. So etwa auch in der Apotheke am Karlsplatz in Altenessen. „Dass wir mal hinter Glasscheiben sitzen, das konnten wir uns vor 14 Tagen auch nicht vorstellen“, erzählt Apotheker Achim Barkhoff.

Ansturm wurde immer stärker

Doch im Laufe der vergangenen Woche sei der Ansturm auf sein Geschäft immer stärker geworden. „Das war enorm, die Menschen gehen offenbar davon aus, dass es eine Ausgangssperre geben wird. Deshalb wollen sie ihre Hausapotheke rechtzeitig mit ihren Bedarfsmedikamenten, Desinfektionsmitteln und Schmerztabletten auffüllen.“

Was gleichzeitig zu wachsenden Sorgen seiner Belegschaft vor einer Ansteckung führt. Den letzten Anstoß, als Arbeitgeber für einen Schutz seiner Mitarbeiter zu sorgen, erhielt der Apotheker schließlich, als er jetzt Videobilder aus Brixen sah. Achim Barkhoff: „Dort konnte man sehen, wie man sich in Italien schützt, und zwar versehen mit dem Hinweis, dass wir die Zeit nutzen sollten, die uns noch bleibt, bevor es so schlimm wie in Italien wird.“

Ein Anruf in der Möbelschreinerei Gröf lag nahe. Denn das Schönebecker Unternehmen ist auf die Einrichtung zum Beispiel von Arztpraxen und Ladenlokalen spezialisiert. Da war für die Profis das Ausmessen der gewünschten Hartglasscheibe samt Holzrahmen eine Kleinigkeit. Individuell festgelegt werden dazu die Öffnung der Durchreiche und der Platz eines Computers.

Werdener Firma hilft bei der Produktion

Carsten und Anke Gröf spüren die Coronakrise auch in ihrer Tischlerei in Essen-Schönebeck. Sie wollen den Folgen aktiv entgegensteuern. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Dass die Produktion eines solchen Spuck-Schutzes eine eher leicht zu lösende Aufgabe ist, daraus macht Anke Gröf keinen Hehl. Doch auch sie ist zusammen mit Ehemann Carsten Arbeitgeberin für immerhin 15 Angestellte, und auch deren Arbeitsplätze geraten durch die Coronakrise in Gefahr.

„Die Leute haben derzeit andere Sorgen und denken nicht an neue Fenster und Türen“, sagt sie. „Außerdem wollen sie im Moment offenbar keine Handwerker im Haus haben, obwohl wir ganz allein im Raum arbeiten und natürlich nur gesunde Leute schicken.“

Doch die Auftragslage werde dünner. Noch sei genügend Arbeit da, „aber über Monate schaffen wir das nicht“, fügt Carsten Gröf hinzu. Die Sorge, dass der 1886 gegründete Familienbetrieb in Existenznot geraten könnte, ist auf jeden Fall vorhanden. Auf einer Betriebsversammlung am vergangenen Mittwoch wurden die Mitarbeiter über die Lage aufgeklärt. „Noch ist keine Kurzarbeit notwendig“, sagt der 49-Jährige, „doch ich mache jeden Freitag einen Schnitt und prüfe die Auftragslage.“

Idee stammt aus dem italienischen Brixen

Die Idee zum Bau des Spuckschutzes kam da gerade zum richtigen Zeitpunkt. „Seit ich am Freitag auf unserer Facebook-Seite einen Hinweis veröffentlicht habe, steht das Telefon nicht mehr still“, berichtet Anke Gröf. Mehr als sieben Arztpraxen hätten in kurzer Zeit schon angefragt. Gemeinsam mit der Firma Menden Buchstaben GmbH in Werden, die die Gleisscheiben auf Maß geschnitten liefert, können die Aufträge jetzt abgearbeitet werden.

Und wie das so ist in Krisenzeiten, hilft man sich auch gegenseitig. Während die Tischlerei die Schutz-Scheiben produziert, geht langsam das Desinfektionsmittel aus. In der Malteser-Apotheke in Borbeck, die ebenfalls einen Schutz bestellt hat, war es keine Frage, ein paar Liter zu mischen und damit den Tischlern zu helfen.

Nach der Solidaraktion in den Betrieben trifft offenbar zu, was Achim Barkhoff spürt: „Die Mitarbeiter fühlen deutlich wohler.“