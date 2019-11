Bevor am kommenden Sonntag der 25. Borbecker Wintermarkt wieder zum Einkauf für den guten Zweck einlädt, haben die Besucher die Gelegenheit, in Erinnerung zu schwelgen. Denn in der Alten Cuesterey am Weidkamp hat Walter Frosch eine Ausstellung mit den schönsten Motiven aus 25 Jahren zusammengetragen. „Für die Borbecker sind die Bilder ein Blick in die eigene Vergangenheit“, findet er.

Zum ersten Weihnachtsmarkttag hatten 1995 Jürgen Marsch vom Borbecker Bürger- und Verkehrsverein, Heinz Mikus vom Borbecker Kundendienst und Franz-Josef Gründges für die Programmkonferenz aufgerufen. Sie wollten einen nichtkommerziellen Markt organisieren, dessen Erlös gespendet wird, um „in gemeinsamer Anstrengung Licht zu bringen, das über den Tag hinaus leuchtet“. Vereine, Gruppen, Verbände und Organisationen sollen auf ihren Marktständen selbstgefertigte Produkte anbieten.

Der Erfolg dieses Aufrufs war erstaunlich. Schon am frühen Morgen seien die ersten Helfer unterwegs gewesen, auf den Bühnen sorgten die Borbecker Schulen für weihnachtliche Stimmung, der Ansturm der Marktbesucher sei gewaltig gewesen, schrieben die Borbecker Nachrichten.

40 Stände reihen sich in der Borbecker Fußgängerzone aneinander

Walter Frosch hat die Ausstellung in der Alten Cuesterey konzipiert. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Das soll in diesem Jahr natürlich nicht anders sein. Der vom Borbecker Bürger- und Verkehrsverein gemeinsam mit dem Initiativkreis CeBo auf die Beine gestellten 25. Weihnachtsmarkttag findet wieder am 1. Adventssonntag, 1. Dezember, statt. 40 Stände reihen sich von 11 bis 18 Uhr in der Fußgängerzone auf. Walter Frisch erinnert sich, dass der Termin eigentlich immer eingehalten wurde. „Nur einmal mussten wir auf den 3. Advent ausweichen. Damals gab es zu viel Schnee“, erzählt er.

Essen Parallel zur Ausstellung „Bergbau in Borbeck“ Die Ausstellung über die 25-jährige Geschichte des Borbecker Weihnachtsmarkttages läuft parallel zur Ausstellung „Bergbau in Borbeck“. Beide sind noch in der Alten Cuesterey, Weidkamp 10, außer montags täglich von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Zusätzlich finden mehrere Sonderveranstaltungen statt. So hält Andreas Koerner am Samstag, 30. November, um 18 Uhr einen Vortrag über Willy Bartock, den „Kohlen-Goethe“. Der auch „Pütt-Poet“ genannte Heimatdichter verstarb 1995 in Duisburg.

Für Susanne Asche, die BBVV-Vorsitzende, ist der Markttag wieder etwas Besonderes: „Er beschließt den Jahreskreis unserer Veranstaltungen, und er setzt im Licht des Jubiläumsjahres ein besonderes Zeichen des Miteinanders in Borbeck.“

Abgerundet wird der Weihnachtsmarkttag durch den Verkaufsoffenen Sonntag. Die teilnehmenden Borbecker Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr.

Doch das ist noch nicht alles. Walter Frosch: „Denn Bürgermeister Rudolf Jelinek eröffnet um 16.30 Uhr die 69. Borbecker Lichtwochen, und die kleinen Borbecker dürfen sich auf ein großes Kinderfest freuen.“

Das Markt-Jubiläum lädt die Alte Cuesterey von 12 bis 18 Uhr ins Café ein. Zehn große Schautafeln geben einen Rückblick, bei dem sich sicherlich viele Borbecker, die damals noch Kinder waren, wiedererkennen werden. Für Walter Frosch bedeuten sie eine kaum überraschende Erkenntnis: „Auch wir waren deutlich jünger . . .“